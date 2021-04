Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Oviedo triunfa en el derbi y deja muy 'tocado' al Sporting

17/04/2021 El Oviedo se impone al Sporting en El Molinón DEPORTES LALIGA



El Mallorca cae por la mínima en Castalia y da vía libre al Espanyol



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Real Oviedo se llevó el derbi asturiano por tercera vez consecutiva tras derrotar este sábado al Sporting de Gijón (0-1) gracias a un gol de Diego Johannesson a los seis minutos de partido, mientras que el Mallorca cayó de forma inesperada ante el Castellón (1-0) dando vía libre al Espanyol en el liderato de la Liga SmartBank.



En la jornada 35, el Oviedo hurgó en la herida del Sporting y provocó la tercera derrota consecutiva de los rojiblancos, el tercer derbi perdido y el quinto de ocho que cae del lado carbayón. Una losa que les puede hacer perder la quinta plaza este domingo si el Rayo Vallecano gana en Las Gaunas.



El equipo del 'Cuco' Ziganda fue muy sólido en las dos áreas y aprovechó a la perfección su dominio para tomar ventaja en El Molinón. Al gol de Johannesson le siguieron varias ocasiones claras para haber ampliado la cuenta, una de ellas de Blanco Leschuk. Sin embargo, el marcador no se movió, ni tan siquiera con el arreón final del Sporting.



Pablo Pérez tuvo una buena ocasión ya en el tiempo añadido, pero la victoria viajó a Oviedo no sin sufrimiento en el tramo final. Los de Ziganda se sitúan decimocuartos y espantan casi todo los miedos de la parte baja de la tabla. El Sporting tendrá que buscar una salida si no quiere verse fuera del 'playoff' la próxima semana.



En Castalia, el equipo de Luis García Plaza encajó una derrota inesperada (1-0) que podría dar vida al Almería en su pelea por la segunda plaza y anima al Espanyol a escaparse en solitario. Los bermellones sucumbieron al empuje del cuadro local, necesitado de puntos para alejarse del descenso. A los 24 llegó el único gol de partido por mediación de Juanto Ortuño.



En el Anxo Carro, el Alcorcón se llevó tres puntos de oro en la pelea por la permanencia (1-3) gracias a los goles de Dani Ojeada, que logró un doblete e incluso falló un penalti, y de Kelechi Nwakali, dejando en nada el tanto de los gallegos, obra de Cristian Herrera en la primera parte. El triunfo saca a los alfareros de la quema y deja al Lugo en descenso.



Además, Las Palmas y Málaga se repartieron los puntos (1-1) en un duelo muy parejo con tantos en los minutos finales. El primero lo marcó Scepovic para los andaluces, a 12 para el 90, y el empate definitivo llegó en botas de Araujo en el minuto 85. El punto no sirve a ninguno para acercarse a los puestos de promoción.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 35.



-Sábado.



Lugo - Alcorcón 1-3.



Castellón - Mallorca 1-0.



Las Palmas - Málaga 1-1.



Sporting - Oviedo 0-1.



-Domingo.



Albacete - Mirandés 14:00.



Logroñés - Rayo Vallecano 14:00.



Cartagena - Tenerife 18:15.



-Lunes.



Leganés - Ponferradina 19:00.



Almería - Espanyol 21:00.



-Viernes.



Fuenlabrada - Sabadell 2-2.



Girona - Zaragoza 3-0.