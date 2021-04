Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla quiere seguir vivo en la carrera por LaLiga en el Reale Arena

El Villarreal quiere coronar su semana grande en el derbi y el Betis, amarrar la sexta plaza ante el Valencia



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Sevilla, cuarto clasificado de LaLiga Santander, quiere seguir vivo en la pelea por el título en su complicada visita este domingo a la Real Sociedad, en una adelantada y unitaria trigésima primera jornada en la que el Villarreal, flamante semifinalista de la Liga Europa, quiere coronar su semana grande con una victoria en el derbi ante el Levante en el Ciutat de València.



Los de Julen Lopetegui no renuncian al esprint final con los 'grandes' en la carrera por LaLiga Santander; con 61 puntos, están a solo seis del líder Atlético de Madrid, a cinco del Real Madrid y a cuatro del FC Barcelona, y con ocho jornadas por delante, todo puede pasar.



Además, invicto en las últimas cinco jornadas, con cuatro victorias -la última de ellas la pasada semana con remontada incluida ante el Celta (3-4)- y un empate, el cuadro nervionense atesora 14 unidades de renta sobre el primero de los aspirante a entrar en 'Champions', precisamente su rival de este domingo en el Reale Arena (14.00 horas).



Remontar la distancia supone una empresa difícil, pero los donostiarras (47) tratarán de lograrlo y, de paso, poner fin a una serie de cuatro encuentros ligueros sin conseguir la victoria. Esta mala racha ha provocado que se le echen encima Real Betis (47) y Villarreal (46), con Granada (39), Levante (38), Celta y Athletic (37) a la espera de cualquier tropiezo.



Salvo el tocado Sergi Gómez y Sergio Escudero, convaleciente tras dar positivo por coronavirus, Lopetegui tendrá a todos sus efectivos disponibles, al contrario que Imanol Alguacil; el preparador 'txuri urdin' no podrá contar con Illarramendi, Mikel Merino, Aihen, David Silva, Sangalli ni Merquelanz, aunque recupera a Guridi y Moyà.



EL VILLARREAL, A CORONAR LA SEMANA GRANDE



En el Ciutat de València (21.00 horas), el Villarreal (46) desea aprovechar la euforia de su pase a semifinales de la Liga Europa, donde se medirá al Arsenal tras dejar en el camino al Dinamo Zagreb, para afianzarse ante el Levante en la zona continental.



A la espera de lo que pase con la séptima plaza y de si, con una hipotética conquista del segundo torneo europeo, se garantizan su presencia en la 'Champions', los de Unai Emery no quieren complicaciones y buscarán acercarse a una sexta posición en la que se encuentra, con solo un punto más, el Real Betis.



Además, necesitan dejar atrás la derrota ante Osasuna (1-2), que puso fin a una serie de tres triunfos consecutivos en la competición doméstica, todo en una jornada en la que el Levante (38) tratará de apurar ante los castellonenses sus opciones europeas después de vencer el pasado fin de semana en Ipurua.



Ahora mismo, el cuadro de Paco López, que afrontará la cita sin Radoja, Vukcevic ni Miramón, está a ocho unidades del 'Submarino Amarillo', por lo que una victoria sería vital en sus aspiraciones. Iborra y Estupiñán causarán baja en el conjunto visitante.



EL BETIS QUIERE AMARRAR LA SEXTA PLAZA



Por su parte, el Real Betis (47) buscará en el Benito Villamarín ante el Valencia (18.30 horas) sumar por cuarta jornada consecutiva, después de salvar un punto el pasado domingo ante el Atlético (1-1). Con las posiciones europeas cotizadísimas, los de Manuel Pellegrini quieren dar un paso más tras dos empates seguidos.



Para ello, el preparador chileno recupera a Andrés Guardado, mientras que Borja Iglesias se mantiene a la espera de si está cien por cien recuperado de una contusión en la cadera o si por el contrario se mantiene en la enfermería junto a Camarasa y Dani Martín.



El equipo 'che', por su parte, llega a la cita tras cosechar un empate ante la Real (2-2), y ahora espera cobrarse el 'favor' ante el principal beneficiado de aquello en busca de interrumpir una racha de dos jornadas sin vencer que le mantienen en un lugar complicado con 34 puntos, ocho más que la zona de descenso. Sin los sancionados Gabriel Paulista y Maxi Gómez ni el lesionado Cillessen, Javi Gracia solo tendrá la duda de Piccini.



EL CELTA VISITA EL CARRANZA; ALAVÉS Y ELCHE, A SALIR DEL DESCENSO



Aunque con pocas opciones, el Celta también buscará en el Carranza (18.30 horas) agarrarse al tren de Europa ante un Cádiz que ha alejado el peligro gracias a sus dos últimas e importantes victorias ante Valencia (2-1) y Getafe (0-1). Los gallegos, a nueve puntos de la séptima plaza, desaprovecharon la oportunidad de acercarse en la tabla el pasado fin de semana ante el Sevilla (3-4).



El cuadro cadista, que ha sucumbido en sus cuatro últimos enfrentamientos ante los vigueses, quiere coger impulso gracias al ambiente positivo generado por los últimos resultados para despejar de una vez por todas el peligro.



El 'Chacho' Coudet no dispondrá de Emre Mor, Rubén Blanco, Santi Mina ni Sergio Álvarez, pero sí lo estarán Facundo Ferreyra y Augusto Solari. Iza Carcelén y Espino también están disponibles en un conjunto local sin los lesionados Luismi Quezada, Álex Fernández y Alberto Perea.



Por su parte, en El Sadar (14.00 horas), el Elche, que con 26 unidades marca la zona de quema, busca agarrarse a la permanencia a costa de un Osasuna (34) que podría verse envuelto en problemas si pierde. Desde la sorprendente victoria del 6 de marzo ante el Sevilla, los ilicitanos no han vuelto a ganar y han sumado solo dos puntos de 15 posibles, dejando la salvación a un punto.



El conjunto navarro daría, en cambio, un paso de gigante si derrota a los de Fran Escribá, ya que alcanzaría unos 37 puntos que le permitirían rozar la permanencia. Además, lograrían puntuar por quinta jornada seguida, tras empatar con Valladolid, Huesca y Getafe y ganar el pasado fin de semana al Villarreal (1-2).



También con urgencias afrontan su choque en Mendizorrotza (16.15 horas) Deportivo Alavés (24) y Huesca (27). A los babazorros, a tres unidades de una permanencia que marca su rival de este domingo, se les van agotando las oportunidades, sobre todo tras ocho fechas sin vencer. Sin embargo, la pasada jornada, en el debut de Javi Calleja en el banquillo, el equipo dio la cara en San Mamés (0-0).



Enfrente, el Huesca de Pacheta ha revivido después de imponerse a Levante (0-2) y Elche (3-1) y quiere seguir la racha ante un adversario directo. Pablo Maffeo, Ontiveros, Gastón Silva y Antonio Valera se perderán el duelo en los oscenses, mientras que Manu García y Lejeune, por sanción, y Rodrigo Ely, por lesión, serán las ausencias locales.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 33 DE LALIGA SANTANDER.



-Domingo 18.



Osasuna - Elche. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 14.00 horas.



Real Sociedad - Sevilla. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 14.00 horas.



Alavés - Huesca. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15 horas.



Atlético de Madrid - Eibar. Soto Grado (C.Riojano) 16.15 horas.



Real Betis - Valencia. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 18.30 horas.



Cádiz - Celta. González Fuertes (C.Asturiano) 18.30 horas.



Getafe - Real Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00 horas.



Levante - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00 horas.



-Miércoles 28.



FC Barcelona - Granada.



Athletic Club - Real Valladolid.