Fútbol/Primera.- Previa del Getafe - Real Madrid

Un Real Madrid en cuadro visita al necesitado Getafe



Los de Zidane, aupados por su pase en 'Champions', quieren seguir metiendo presión al Atlético



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid visita este domingo al Getafe (21 horas) con la intención de aprovechar el viento a favor tras su clasificación a las semifinales de la 'Champions' y seguir metiendo presión al Atlético, en un derbi al que los locales llegan muy necesitados y los merengues, plagados de bajas.



El equipo de Zinédine Zidane suma 14 partidos sin perder (11 victorias y tres empates) en el tramo más decisivo de la temporada. Su buen hacer ante el Liverpool -y antes contra el Atalanta- le ha puesto en disposición de pelear por la decimocuarta 'Champions', algo impensable hace tan solo unos meses.



Los blancos se han reinventado pese a las lesiones y eso también les ha permitido 'meterse' de lleno en la pelea por revalidar el título de Liga. La victoria en el Clásico y los errores del vecino le han situado a un solo punto del liderato cuando rojiblancos y culés todavían deben enfrentarse entre sí la segunda vuelta. El escenario es cuanto menos alentador.



Sin embargo, Zidane deberá rizar el rizo este domingo para recomponer su defensa, o quizá, tendrá que alinear a los únicos que tiene disponibles para el Coliseum. A las bajas de Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Carvajal y Varane, se han sumado la de Nacho, por sanción, y la de Mendy a última hora por lesión. El lateral francés, incluso, se perdería casi lo que resta de mes de abril.



Para ello, Zidane ha citado al canterano Víctor Chust, que ya sabe lo que es jugar esta temporada con el primer equipo. Lo hizo en Copa del Rey, en la derrota ante el Alcoyano, y también jugó unos minutos -precisamente- ante el Getafe en el partido de la primera vuelta. A su lado estará un Militao que estuvo soberbio en Anfield; y en los costados Odriozola y Marcelo.



Para el resto del equipo, Zidane apostaría por la base que le ha llevado a pelear los dos títulos en el momento clave del curso. El cansancio de Liverpool podría restar minutos en función del duelo, pero parece lógico que serán de la partida para no dar chance al Atlético, que incluso juega antes (16.15h) contra el Eibar en el Metropolitano y su resultado podría influenciar a los merengues.



No tiene muchas más opciones el técnico francés, que se quedaría con cinco futbolistas en el banquillo: Los dos porteros suplentes: Altube y Lunin, además de Isco, Mariano y Rodrygo. Tampoco estará Casemiro por su expulsión en el Clásico, ni el lesionado Hazard, cuya recuperación tendrá que esperar un poco más. Otro gran reto para Zidane, que ha vuelto a coronarse en los últimos 15 días.



EL GETAFE QUIERE REENCONTRARSE



Por su parte, el Getafe debe reencontrarse con una buena versión si no quiere comenzar a quemarse con los puestos de descenso. Los azulones acumulan otra vez una mala racha -cinco jornadas sin ganar- y en su último partido, también como locales, cayeron frente al Cádiz con un autogol de David Timor.



La suerte está siendo esquiva a un equipo que poco o nada se parece a la escuadra que maravilló la temporada pasada, pero que se vino a menos tras el confinamiento. Así lo declaraba esta semana su presidente, Ángel Torres, que admitió que sus jugadores no se habían acostumbrado a jugar con las gradas vacías por la ausencia de público.



El Getafe tiene cuatro puntos de renta sobre la zona de peligro, aunque su calendario no sea el más favorable pues la semana que viene visita el Camp Nou. Para el derbi, José Bordalás no podrá contar con los lesionados 'Cucho' Hernández, ni Erick Cabaco y mantendrá la duda hasta última hora de Sofian Chakla. Su lugar volvería a ser ocupado por Timor.



Será un derbi descafeinado por las ausencias, pero con muchas urgencias, algo bueno para el espectador. El Real Madrid no podrá fallar si quiere mandar un mensaje al Atlético, pero menos podrá hacerlo si los colchoneros resbalan y les brindan el liderato en bandeja unas horas antes.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



GETAFE: David Soria; Damián Suárez, Djené, Timor, Olivera; Arambarri, Maksimovic; Nyom, Aleñá, Cucurella; y Mata.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Militao, Chust, Marcelo; Valverde, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius y Benzema.



--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).



--ESTADIO: Coliseum Alfonso Pérez.



--HORA: 21:00/Movistar LaLiga.