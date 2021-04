Fútbol/Primera.- Previa del Atlético de Madrid - SD Eibar

El Atlético, a levantarse de la lona en el Metropolitano



Los de Simeone, sin Suárez ni Joao Félix, reciben al colista Eibar con el objetivo de defender el liderato



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid, sin Luis Suárez ni Joao Félix, regresa este domingo al Wanda Metropolitano (16.15 horas/Movistar LaLiga), donde espera recuperar la fiabilidad y la confianza que le ha faltado como visitante en las últimas semanas para tratar de defender ante la SD Eibar, colista de la categoría, su liderato de LaLiga Santander, donde ya siente el aliento de Real Madrid y FC Barcelona.



Después de dos dolorosas visitas a Sevilla, donde cayó ante los de Julen Lopetegui (1-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán y empató con el Real Betis (1-1) siete días después en el Benito Villamarín, el cuadro rojiblanco regresa a su templo, que solo el Levante (0-2) ha conseguido 'profanar' en LaLiga este curso.



A su fortaleza en casa se agarran los de Diego Pablo Simeone, muy lejos del nivel ofrecido en el primer tramo del campeonato, en el que llegaron a sumar unos increíbles 50 puntos que en la temporada 2014 le sirvieron para conquistar el título liguero. Desde comienzos del mes de febrero, han visto cómo se ha esfumado la sólida ventaja que le permitía marchar con confianza en lo más alto de la tabla.



Desde el empate en casa ante el Celta (2-2) del 8 de febrero, inicio de su tortuosa racha en la competición doméstica, los del 'Cholo' solo han conseguido sumar 17 de los 33 puntos que se han puesto en juego, con eliminación de 'Champions' ante el Chelsea incluida. Ahora, toca levantarse de la lona para defender el liderato.



Y es que la renta ante sus rivales se ha reducido a la mínima expresión; con 67 puntos, aventaja en solo uno al Real Madrid (66), crecido tras su triunfo en el Clásico, y en dos al FC Barcelona (65) -con el que se medirán a principios de mayo-, e incluso el Sevilla, con 61 unidades, apura todavía sus opciones. Por ello, será fundamental una victoria ante un rival a priori asequible.



Sin embargo, no podrá contar con dos de sus mejores armas ofensivas: Luis Suárez, el máximo artillero del equipo (19), y Joao Félix. El internacional uruguayo seguirá fuera mientras se recupera de su lesión en el gemelo, mientras que el portugués se produjo un esguince de tobillo en el duelo ante los verdiblancos.



Por contra, el preparador argentino recupera tras cumplir sanción a Marcos Llorente, que previsiblemente acompañará a Ángel Correa en la línea de ataque rojiblanca. El croata Sime Vrsaljko y el británico Kieran Trippier se disputarán una de las plazas de la zaga, y el sistema podría variar dependiendo de si juega el brasileño Renan Lodi, que propiciaría un 4-4-2, o Mario Hermoso, con el que el 'Cholo' se decantaría por jugar con tres centrales.



Enfrente, el Eibar se agarra casi a un 'milagro' para conseguir su primera victoria en feudo colchonero -después de nueve visitas sin premio-, aunque con el 2-0 de la temporada pasada en Ipurua en la memoria. Las urgencias aprietan; colista de la tabla clasificatoria con 23 unidades, la zona de permanencia queda a cuatro puntos.



Los armeros recibieron el nuevo año superando en casa al Granada (2-0), pero desde entonces no saben lo que es ganar en el campeonato liguero, con 9 derrotas y 4 empates en las siguientes 13 jornadas disputadas. A pesar de sus decentes números atrás (36 goles encajados), la falta de puntería, que les mantiene como el segundo equipo menos goleador de la categoría (22), les está pesando.



"Debemos ser valientes. Nos está costando ser valientes porque estamos temerosos", advirtió el técnico José Luis Mendilibar en rueda de prensa. "Hay que ser competitivos, tener personalidad suficiente para no amedrentarnos en aquel estadio ni contra aquel rival", añadió.



El preparador del conjunto vasco no podrá contar con el sancionado Pape Diop ni los lesionados Pedro Bigas, Edu Expósito, Yoshinori Muto, Róber Correa y Bryan Gil, pero recupera tanto al portero serbio Marko Dmitrovic como a Recio, que ha superado sus molestias en el muslo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Lodi; Saúl, Koke, Herrera, Carrasco; Llorente y Correa.



SD EIBAR: Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Cote; Inui, Aleix García, Sergio Álvarez, Kevin Rodrigues; Kike García y Sergi Enrich.



--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.



--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.