Fútbol/Copa.- Palmarés de la competición

Este es el palmarés de la Copa del Rey tras la final disputada este sábado en La Cartuja de Sevilla entre Athletic Club y FC Barcelona (0-4).



--PALMARÉS.



Año Campeón Subcampeón Resultado.



2021 Barcelona Athletic Club 4-0.



2020 Real Sociedad Athletic Club 1-0.



2019 Valencia Barcelona 2-1.



2018 Barcelona Sevilla 5-0.



2017 Barcelona Alavés 3-1.



2016 Barcelona Sevilla 2-0.



2015 Barcelona Athletic Club 3-1.



2014 Real Madrid Barcelona 2-1.



2013 Atlético Madrid - Real Madrid 2-1.



2012 Barcelona Athletic 3-0.



2011 Real Madrid Barcelona 1-0.



2010 Sevilla Atlético Madrid 2-1.



2009 Barcelona Athletic 4-1.



2008 Valencia Getafe 3-1.



2007 Sevilla Getafe 1-0.



2006 Espanyol Zaragoza 4-1.



2005 Real Betis C.A. Osasuna 2-1.



2004 Real Zaragoza Real Madrid 3-2.



2003 RCD Mallorca Recreativo 3-0.



2002 Deportivo Real Madrid 2-1.



2001 Real Zaragoza Celta de Vigo 3-1.



2000 RCD Espanyol Atlético 2-1.



1999 Valencia Atlético 3-0.



1998 Barcelona RCD Mallorca 1-1 (p.p.).



1997 Barcelona Real Betis 3-2.



1996 Atlético Barcelona 1-0.



1995 Deportivo Valencia 2-1.



1994 Real Zaragoza Celta de Vigo 0-0 (p.p).



1993 Real Madrid Real Zaragoza 2-0.



1992 Atlético Real Madrid 2-0.



1991 Atlético RCD Mallorca 1-0.



1990 Barcelona Real Madrid 2-0.



1989 Real Madrid Real Valladolid 1-0.



1988 Barcelona Real Sociedad 1-0.



1987 Real Sociedad Atlético 2-2 (p.p.).



1986 Real Zaragoza Barcelona 1-0.



1985 Atlético Athletic 2-1.



1984 Athletic Barcelona 1-0.



1983 Barcelona Real Madrid 2-1.



1982 Real Madrid Sporting de Gijón 2-1.



1981 Barcelona Sporting de Gijón 3-1.



1980 Real Madrid Castilla 6-1.



1979 Valencia Real Madrid 2-0.



1978 Barcelona Las Palmas 3-1.



1977 Real Betis Athletic 2-2 (p.p).



1976 Atlético Real Zaragoza 1-0.



1975 Real Madrid Atlético 0-0 (p.p).



1974 Real Madrid Barcelona 4-0.



1973 Athletic Castellón 2-0.



1972 Atlético Valencia 2-1.



1971 Barcelona Valencia 4-3.



1970 Real Madrid Valencia 3-1.



1969 Athletic Elche 1-0.



1968 Barcelona Real Madrid 1-0.



1967 Valencia Athletic 2-1.



1966 Real Zaragoza Athletic 2-0.



1965 Atlético Real Zaragoza 1-0.



1964 Real Zaragoza Atlético 2-1.



1963 Barcelona Real Zaragoza 3-1.



1962 Real Madrid Sevilla 2-1.



1961 Atlético Real Madrid 3-2.



1960 Atlético Real Madrid 3-1.



1959 Barcelona Granada 4-1.



1958 Athletic Real Madrid 2-0.



1957 Barcelona RCD Español 1-0.



1956 Athletic Atlético 2-1.



1955 Athletic Sevilla 1-0.



1954 Valencia Barcelona 3-0.



1953 Barcelona Athletic 2-1.



1952 Barcelona Valencia 4-2.



1951 Barcelona Real Sociedad 3-0.



1950 Athletic Real Valladolid 4-1.



1949 Valencia Athletic 1-0.



1948 Sevilla Celta de Vigo 4-1.



1947 Real Madrid RCD Español 2-0.



1946 Real Madrid Valencia 3-1.



1945 Athletic Valencia 3-2.



1944 Athletic Valencia 2-0.



1943 Athletic Real Madrid 1-0.



1942 Barcelona Athletic 4-3.



1941 Valencia RCD Español 3-1.



1940 RCD Español Real Madrid 3-2.



1939 Sevilla Racing de Ferrol 6-2.



1938 (No se disputó) 1937 (No se disputó).



1936 Real Madrid Barcelona 2-1.



1935 Sevilla Sabadell 3-0.



1934 Real Madrid Valencia 2-1.



1933 Athletic Real Madrid 2-1.



1932 Athletic Barcelona 1-0.



1931 Athletic Real Betis 3-1.



1930 Athletic Real Madrid 3-2.



1929 RCD Español Real Madrid 2-1.



1928 Barcelona Real Sociedad 3-1.



1927 R. Unión de Irún Arenas Getxo 1-0.



1926 Barcelona Atlético 3-2.



1925 Barcelona Arenas Getxo 2-0.



1924 R. Unión de Irún Real Madrid 1-0.



1923 Athletic Europa de Barcelona 1-0.



1922 Barcelona R. Unión de Irún 5-1.



1921 Athletic Atlético 4-1.



1920 Barcelona Athletic 2-0.



1919 Arenas de Getxo Barcelona 5-2.



1918 R. Unión de Irún Real Madrid 2-0.



1917 Real Madrid Arenas de Getxo 2-1.



1916 Athletic Real Madrid 4-0.



1915 Athletic RCD Español 5-0.



1914 Athletic España de Barcelona 2-1.



1913 Barcelona Real Sociedad S. S. 2-1.



1913 Racing de Irún Athletic 1-0.



1912 Barcelona Gimnástica Madrid 2-0.



1911 Athletic RCD Español 3-1.



1910 Barcelona RCD Español 3-2.



1910 Athletic Basconia 1-0.



1909 C.C. San Sebastián RCD Español 3-1.



1908 Real Madrid Vigo Sporting 2-1.



1907 Real Madrid Vizcaya de Bilbao 1-0.



1906 Real Madrid Athletic 4-1.



1905 Real Madrid Athletic 1-0.



1904 Athletic (No compareció) ---.



1903 Athletic Real Madrid 3-2.



1902 Vizcaya de Bilbao Barcelona 2-1.