Fútbol/Copa.- Messi: "Es una Copa muy especial para mí por poder levantarla"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)



El jugador y capitán del FC Barcelona Leo Messi ha asegurado que esta Copa del Rey, ganada al Athletic Club (0-4) en La Cartuja de Sevilla, es "muy especial" para él por ser la primera que levanta como primer capitán y, en cuanto al grupo, por dar una "alegría" a unos jugadores necesitados de ello.



"Siento mucha felicidad por conseguir un título, en muchos partidos de esta Copa sufrimos. Es muy especial, por ser el club y equipo en el que llevo toda la vida. Una Copa muy especial, para mí también por poder levantarla", explicó en declaraciones a Barça TV.



Messi aseguró que "siempre es lindo" levantar un título. "Estoy muy feliz por este grupo, que merecía una alegría. Es muy especial ser el capitán de este club, donde llevo toda la vida, es una Copa muy especial", se sinceró.



El argentino, que tiene en vilo al barcelonismo y que decidirá si acepta renovar o si se marcha a final de campaña, logra su título número 35 con el Barça y el primero como capitán. El primero desde la Liga de 2019.



"El Athletic juega un 4-4-2 muy marcado, salen a la contra. Tuvimos la paciencia de tener la pelta, de crear nuestros espacios. En el segundo tiempo, el Athletic bajó y nosotros metimos una marcha más", explicó sobre el por qué del triunfo.



Un partido "muy raro" por tener las gradas vacías. "No poder celebrarlo con la gente ni con la familia, que no pudieron estar presentes, es una lástima. Pero es la situación que nos toca vivir, lamentablemente", aceptó.



Ahora, se centra en LaLiga, a la que siguen aspirando pese a perder el Clásico. "Se perdieron muchos partidos y puntos, por falta de experiencia. Pero hemos hecho partidos muy buenos en LaLiga, nos metimos en la pelea, aunque no pudimos ganar el Clásico. Queda mucho, todavía, y van a pasar muchas cosas", auguró.



"Es un año diferente para nosotros, de transición, con muchos jugadores jóvenes, el equipo se fue haciendo fuerte, hoy nos llevamos este título y todavía queda mucho para la Liga", reiteró, en este sentido.