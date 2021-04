Fútbol/Copa.- Koeman: "El presidente sabe de dónde venimos, estamos en buen camino"

"La Copa da cierta tranquilidad, vamos a por la Liga"



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, celebró el título de Copa del Rey este sábado al superar (0-4) al Athletic Club y reconoció que da "tranquilidad" a su equipo por tener ya un título esta temporada, para ir aún en busca de la Liga.



"El equipo lleva un tiempo jugando con tres centrales, es el mejor sistema para jugar contra un equipo como el Athletic. La clave es cómo hemos salido, muy concentrados, muy bien con el balón. Tener tanto balón, el desgaste físico de nuestro contrario les ha costado mucho en la segunda parte", dijo en rueda de prensa.



El cuadro azulgrana pasó por encima del rojiblanco en la final celebrada en La Cartuja de Sevilla, una actuación y un título que refuerza al neerlandés en el banquillo para seguir la próxima temporada. "No está en mis manos la decisión. Tengo una año más de contrato. A final de temporada siempre es 'qué has ganado', a veces molesta, hay que ganar cosas", afirmó.



"Al final cuenta títulos como entrenador, a pesar de ganar cosas, el club está viendo una línea desde el primer día. Los cambios han sido muy buenos, la gente joven con la que hemos terminado hoy es futuro. No es un año de transición, pero la gente, directivos, presidente sobre todo, sabe de dónde venimos. Estamos en buen camino. Es un título importantísimo para el club en el momento que estamos, haciendo cambios. Es cierta tranquilidad porque ya tenemos un título en el bolsillo y vamos a por la Liga porque también tenemos nuestras opciones", añadió.



Por otro lado, Koeman fue preguntado por el futuro de Messi, autor de un doblete en otra exhibición. "Nunca se sabe, es Messi quien tiene que decidir su futuro, como ha dicho el presidente, intentamos hacer el máximo para que se quede, porque una vez más, en una final ha demostrado ser el mejor jugador del mundo, ha liderado el equipo. También hay que destacar a los demás, han trabajado mucho, intentamos buscar a Messi entre líneas y el equipo estuvo fenomenal", terminó.