Fútbol/Copa.- El Barça alza su 31ª Copa, la quinta en las últimas siete ediciones

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona ha conseguido este sábado en La Cartuja de Sevilla su 31ª Copa del Rey, superando al Athletic Club en la final, y recupera un trono que no había saboreado en las dos últimas ediciones después de enlazar, previamente, cuatro triunfos consecutivos.



Sigue siendo el 'Rey de Copas', quien más títulos posee en el palmarés de la competición, y con esta victoria sube a cinco sus victorias recientes. De hecho, de las últimas siete ediciones, el FC Barcelona ha ganado cinco y, en 2019, fue finalista, perdiéndose únicamente la final de 2020, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club.



Tremenda historia de éxito la del Barça con la Copa del Rey, y más últimamente. Eso sí, el primer título de Ronald Koeman como entrenador rompe, de paso, la 'mala racha' de no poder ganar la competición fetiche en las dos últimas campañas.



Son ya 31 Copas del Rey las que ha adjuntado el Barça a su historia, a su palmarés particular, y lo ha hecho en 42 finales. Un porcentaje de éxito de casi el 74 por ciento en finales disputadas, un notable que se traduce en ser el mejor club de la competición.



Y, de nuevo, gana superando al Athletic Club, que pese a sumar ya 37 años sin ganar una Copa del Rey, y perder dos en apenas dos semanas --la final de 2020 se aplazó por el coronavirus y se disputó el pasado 3 de abril--, sigue siendo el segundo equipo con más Copas, con un total de 23, por encima de las 19 del Real Madrid.



El Barça, recuperando la corona perdida, vuelve a sonreír. Sin 'Champions', con LaLiga Santander abierta pero complicada tras perder el Clásico, la Copa es de nuevo la válvula de escape y acaba con el año en blanco de la pasada temporada. Una Copa donde, además de dominar el palmarés, el Barça tiene el récord de finales disputadas, con 42, por delante de las 39 del Real Madrid.



Antes de esta Copa, el Barça había enlazado cuatro victorias consecutivas entre 2015 y 2018. Empezó esa racha ganando al Athletic Club en el Camp Nou, en 2015, y le siguieron las Copas ganadas ante el Sevilla FC y el Deportivo Alavés, en el Vicente Calderón, y contra el Sevilla FC, de nuevo, esta vez en el Wanda Metropolitano.