Fútbol/Copa.- El Athletic Club sigue sin morder al Barça en la Copa

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club sigue negado en la Copa del Rey y, con su derrota ante el FC Barcelona de este sábado en La Cartuja de Sevilla, vuelve a perder la oportunidad de poner fin a una sequía copera que se alargará mínimo a 38 años y, además, confirma al Barça como su 'verdugo'.



El Barça sigue siendo el gran dominador de la competición por encima del Athletic Club. El Barça suma 31 títulos por los 23 con los que se queda el Athletic. Los 'leones' no pueden morder al Barça en Copa, aunque sí lo han hecho por partida doble en las Supercopas de España de 2015 y 2021.



Los 'leones' no rugieron y, de nuevo, se quedarán sin poder sacar la Gabarra al agua después de casi cuatro décadas de 'ley seca'. Son ya 37 años sin ganar la Copa del Rey, de perder las varias finales disputadas recientemente y, casi todas, ante un mismo rival; el FC Barcelona.



Desde 1984, cuando ganaron su última Copa del Rey, precisamente contra el Barça por 1-0 y gol de Endika en el Santiago Bernabéu, que el Athletic no vuelve a ganar. Desde entonces, ha jugado y perdido seis finales, con esta. Y cuatro de ellas contra el Barça.



Esta vez, los de Bilbao encajaron la revancha blaugrana por la Supercopa, también jugada en La Cartuja. Y, ceñiéndose a la Copa, esta derrota hace rememorar las de las finalas de 2015, 2012 y 2009, en el Camp Nou, Vicente Calderón y Mestalla, ante los catalanes.



Una derrota dura, y más si se suma a la final copera de 2020 disputada, en el mismo estadio sevillano, hace unos días ante la Real Sociedad, en una final vasca que fue 'txuri-urdin', por 1-0 y desde el punto de penalti, obra de Mikel Oyarzabal.



Son 23 títulos en 39 finales, con 16 subcampeonatos. El Athletic, segundo en títulos por los 31 del FC Barcelona, es ahora junto al Real Madrid el segundo club con más finales disputadas, con 39 para 'leones' y blancos, dos menos que las 41 que ha disputado el club catalán.



Se escapa un título más para los 'leones', se aplaza una celebración que no pudo sumarse a esa reciente de la Supercopa de España y a la ganada en 2015, ambas contra el Barça. Pero, más allá de esas Supercopas, desde 1984 con las victorias en Liga, Copa y Supercopa, el Athletic Club no gana ningún otro título.