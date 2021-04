Fútbol.- Simeone: "Nos enfocamos totalmente en crecer y mejorar ante el Eibar"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que se centran "totalmente" en "crecer y mejorar" en el partido de este domingo ante el Eibar, un rival con "distinta situación de necesidad" pero "con el mismo objetivo de ganar", en el Wanda Metropolitano, sin pensar en la posibilidad de perder el liderato de LaLiga Santander.



"Hemos trabajado esta semana con mucho entusiasmo e ilusión, buscando llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño al rival. Nos enfocamos totalmente en esto, en crecer, en mejorar y en afrontar este partido con mucho entusiasmo", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, el preparador colchonero resaltó la importancia del duelo ante los armeros. "Tenemos un partido mañana muy importante, con un equipo que tiene distinta situación de necesidad pero con el objetivo, igual que nosotros, de ganar. Enfocamos toda la semana pensando en este encuentro", manifestó.



"El Eibar ha cambiado en estos últimos partidos distintos sistemas, seguramente buscando lo mejor para cada encuentro. Creo que volverá al 4-4-2 que siempre le ha dado más seguridad. Buscaremos, en nuestra elección, si jugar con Hermoso o Lodi, provocar esta situación de tres centrales o jugar con cuatro, como entrenamos durante la semana debido a que Mario no estuvo", prosiguió.



Además, el técnico argentino alabó el trabajo de José Luis Mendilibar al frente del banquillo eibarrés. "Sabemos las características del míster, su personalidad, su búsqueda de transmitir todo a sus futbolistas con hechos en el campo. No me imagino otra situación contra un rival competitivo como el que nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años", indicó.



También confirmó que todavía no estarán ni el portugués Joao Félix ni el uruguayo Luis Suárez, por lo que espera que responda la 'segunda unidad'. "Al tener a todos, tenemos una opción importante con los cinco cambios de generar recambios ilusionantes para que el equipo pueda competir muy bien. Ojalá que mañana suceda esto que estoy contando", señaló, además de confirmar que el francés Moussa Dembélé estará "a disposición". "Esperemos encontrar su mejor versión si le toca jugar", afirmó.



Por último, Simeone aseguró que siguen notando el apoyo de los aficionados. "A la gente siempre la hemos sentido cerca, igual que durante todos los años en el club. Cuando estaban en el campo, era mucho más carnal, visible y sensible. Hoy se muestran de otra manera, y todo lo que puedan reflejar lo sentimos y nos hace muy bien", concluyó.