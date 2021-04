Fútbol.- Flick anuncia su salida del Bayern: "La selección es una opción"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Bayern, Hansi Flick, anunció que tiene intención de dejar el cuadro de Múnich a final de temporada, por un futuro que no tiene claro pero con "una opción" clara de negociar por el puesto de seleccionador de Alemania.



"Me gustaría terminar mi contrato a final de la temporada. Hemos tenido dos años fantásticos y estoy encantado con este equipo. Doy las gracias al club por darme la oportunidad de entrenar a un equipo como este", dijo en declaraciones a Sky TV, después de la victoria este sábado ante el Wolfsburgo en la Bundesliga.



Flick, que tenía contrato hasta 2023, confesó que ha transmitido su decisión a la directiva del Bayern durante esta semana y que este mismo sábado se lo dijo a los jugadores después de un triunfo que acerca al cuadro bávaro a la novena liga consecutiva.



El técnico alemán, que llegó al Bayern en noviembre de 2019 y ganó los seis títulos en juego la pasada temporada, reconoció que la selección de su país, con la que ha estado muy ligado en los rumores para sustituir a Joachim Löw, es "una opción".



"Mi futuro no está claro. Por supuesto que el equipo nacional es una opción que todo entrenador considera. Tengo que digerir todo, las últimas semanas no han sido fáciles", añadió. La semana pasada, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, criticó que su técnico estuviese tan ligado a esos rumores y confió en que siguiera en el banquillo muniqués hasta 2023.