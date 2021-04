16/04/2021 España.-Errejón vaticina que la "soberbia" de Ayuso, que busca cambiar a Cs por la inquisición de Vox, le costará Madrid. Cree que Más Madrid sube cada vez más y cumplen su tarea de movilizar a los que temen que educación quede en manos de Monasterio POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha vaticinado que la "soberbia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le costará el cargo en las próximas elecciones madrileñas del 4 de mayo, que convocó anticipadamente para reemplazar de socio a Ciudadanos (Cs) por la "inquisición del siglo XXI", en alusión a Vox.



También ha advertido de que la dirigente regional puede acabar dando la Consejería de Educación a Vox, en un movimiento similar al de Murcia, algo que sería un "despropósito" y temen hasta los ciudadanos que no son progresistas.



En una entrevista con Europa Press, Errejón ha manifestado que las visitas a los barrios y municipios madrileños para arropar a Más Madrid le han permitido "olfatear el ánimo social" con sensaciones positivas a nivel de "aceptación social y cariño".



Por tanto, Errejón es "francamente optimista" porque aprecia subida en los sondeos, sus iniciativas calan y tienen a la "mejor candidata", Mónica García. Y es que "van a por todas" en estas elecciones dado que Madrid necesita una fuerza "verde, de futuro, progresista" y preocupada por los problemas reales de la gente.



MOVILIZAR A "TODOS LOS MALTRATADOS" POR EL PP



Aunque para ello hay una cuestión "geográfica" que "todo el mundo sabe" y se antoja como "factor determinante": el conseguir movilizar al electorado que reside en el sur de la región, que históricamente tiene menos volumen de participación con respecto a los distritos y ciudades del norte, que mayoritariamente apoyan al PP.



Y es que el líder de Más País aprecia "motivos" para plasmar esa tendencia de cambio, pues son los habitantes de estas zonas los más afectados por las "dificultades laborales, el fracaso escolar, la pobreza, la desigualdad, la contaminación y los contagios de Covid-19".



Por tanto, ha opinado que todas las fuerzas progresistas están haciendo bien la tarea de llamar al voto de "todos los maltratados" por Ayuso y "al Madrid decente y trabajador" que quiere un Ejecutivo autonómico que "no se lave las manos ante la crisis sanitaria". Además, en el caso de Más Madrid ayuda su trayectoria de oposición.



AYUSO COMETE EL "ERROR" DE ENFOCAR "LA CAMPAÑA EN ELLA MISMA"



Sobre todo en contraposición a la presidenta regional, que en un ejercicio de "soberbia", enfoca la "campaña sobre ella misma" en lugar de medidas para los "muchos madrileños" lo han pasado "mal", algo que tendrá "consecuencias" por esa "falta de respeto" a la ciudadanía.



Pero también Errejón le atribuye planes de meter a Vox en el Ejecutivo "saque lo que saque" y que arroja el "riesgo" de dar la cartera de Educación a una formación que "considera a las personas LGTBi como enfermas". Una posibilidad que, en su opinión, no es ya "ciencia ficción" porque ha ocurrido en Murcia, pues el PP ha dado esa consejería a "una tránsfuga de Vox que no ha renunciado a sus ideas".



"Poner gente que se parece más bien a una inquisición del siglo XXI al mando de la educación de los niños madrileños es un despropósito para mucha gente que no es progresista", ha enfatizado.



También ha considerado que fijar los comicios un martes, sin declararlo festivo y sin clases escolares, "huele demasiado" y denota que se le quiere poner más dificultades para votar "a todas las personas que nunca han sido una prioridad para el PP". "Si lo hacen, cuando se sepa la participación, sabremos lo que ha pasado", ha desgranado.



CS VA A DESAPARECER: NADIE ENTIENDEN PARA QUÉ SIRVEN



Respecto a la posición de Ciudadanos, Errejón ha confesado que no entiende la estrategia de la formación naranja, que fía "toda su aspiración" en entrar en un gobierno en el que Ayuso "no les quiere" y, además, les "ha maltratado".



Es más, el líder de Más País ha augurado que lo más probable es que la candidatura que lidera Edmundo Bal no logre entrar en la Asamblea de Madrid y desaparezca como fuerza política madrileña para acabar "fichando uno a uno por el PP". De hecho, ha lanzado que a estas alturas "nadie sabe para qué sirve votarles" si solo valen para "apuntalar" a los populares.



"Ayuso convocó las elecciones para sustituir a Cs por Vox. Y Cs suplica el voto para gobernar con una señora que no les quiere, es del todo inexplicable", ha criticado para recalcar que esta formación, a la que propusieron en 2019 un gobierno alternativo al PP, pecó también de "soberbia" y se "equivocaron estrepitosamente" al decantarse por el PP.



UN BUEN HOMENAJE A LA SANIDAD ES TENER COMO PRESIDENTE A MÓNICA GARCÍA



Por otro lado, cree que sería "un buen homenaje" a la sanidad pública ante la crisis del Covid-19 que Madrid pueda tener una presidenta regional que es anestesista y que fijará como prioridad cuidar este servicio público.



Sobre las declaraciones del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que auguraba que Ayuso terminará en la cárcel, el diputado de Más Madrid ha respondido que lo desconoce y que dependerá de lo que determine en un futuro la Justicia.



No obstante, ha añadido a nivel genérico que es "un hecho constatable" que el PP acudió a diversas elecciones en Madrid "dopado con dinero negro" y que excargos del PP, como el exministro Rodrigo Rato, acabaron en prisión por "robar". "Que un miembro del PP tenga problemas con la Justicia, por utilizar las instituciones como un botín de saqueo no debe extrañar a nadie", ha apostillado.