España.- Ayuso ve a Pedro Sánchez "desesperado": "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo"

16/04/2021 La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso interviene durante un mitin en la Plaza de la Constitución, a 16 de abril de 2021, en Arganda del Rey, Madrid, (España). Este es uno de los actos que el partido está realizando en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid antes del inicio de la campaña electoral para los comicios a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo. POLITICA Isabel Infantes - Europa Press



Defiende que Madrid es muro frente a los que buscan desmembrar España: "No pagamos con dinero público odio y la división"



COLLADO VILLALBA, 17 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este sábado que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desesperado". "No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo", ha indicado.



En un acto de precampaña del PP en Collado Villalba, la dirigente madrileña le ha pedido que acepte el resultado que salga de las urnas el 4 de mayo porque no va a ser con Cataluña "con resultado mínimo a la baja" aquí va ser al contrario porque los ciudadanos en Madrid, con respecto a lo que pase en Cataluña, son "libres".



Para Ayuso, la hoja de ruta que tiene Sánchez "de la mano de sus socios independentistas", en la región madrileña "explota". "Todo lo que la política nacional llevaba por la espalda, y se estaba urdiendo, porque Pedro Sánchez tenía su plan que era tratar como ganado a los ciudadanos se ha encontrado con estas elecciones y les ha cambiado el rumbo", ha dicho.



Es por esto por lo que, a su parecer, el presidente del Gobierno en lugar de dedicarse a los problemas de España "se dedica a hacer campaña en Madrid", "soltando ministros". Además, ha censurado que use "sin pudor" a la televisión pública para promocionarlos e intente con el CIS "cambiar la opinión de la Comunidad".



"Necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta que es romper España, dividirla territorialmente y crean ciudadanos de primera y de segunda. De segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos", ha espetado. A su parecer, siempre que gobiernan buscan "igualar a la baja".



En este punto, ha sostenido que desde que han llegado a La Moncloa "nadie vive mejor" y además "dividen". "Sánchez tenía el plan de tratarnos como ganado, voy a intentar insuflar miedo con las vacunas, voy a poner una buena pegatina en las cajas de las vacunas, para cuando la reparta, que ni las compra él ni las suministra, los ciudadanos me den las gracias", ha apuntado.



Ayuso cree que intentan "mantenerse en el poder" y ha censurado que se le dé prisiones "al País Vasco para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han realizado matando a gente en España" así como que negocien con "golpistas" que "han creado un negocio corrupto en Cataluña".



"Madrid ahora mismo con tres impuestos propios frente a quince que tiene Cataluña con un millón de habitantes menos, recaudamos mil millones más al año en IRPF e impuestos porque la gente trabaja en Madrid libremente, porque no pagamos en bajadas, no pagamos con dinero público el odio y la división", ha remarcado.