EE.UU. alerta sobre posibles manifestaciones en Nicaragua en el marco de la crisis

En la imagen un registro general de la embajada de Estados Unidos en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres/Argentina

Managua, 17 abr (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Managua alertó este sábado a sus ciudadanos de posibles manifestaciones en Nicaragua en el marco del tercer aniversario de las protestas contra el Gobierno que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, que se cumple mañana.

En un mensaje publicado en su página web, con el título "Alerta de manifestación", la embajada estadounidense dijo que ha advertido a su personal sobre posibles interrupciones del tráfico y fuerte presencia policial los días 18 y 19 de abril, particularmente en rotondas, centros comerciales, alrededor de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en la carretera que conduce de Managua hacia la ciudad de Masaya (sureste), y otros dos puntos.

"Es probable que haya una gran presencia policial en los alrededores de la Plaza Las Victorias", indicó.

"Las manifestaciones pueden ocurrir en Managua o en cualquier otro lugar de Nicaragua con poco o ningún aviso", continuó la delegación diplomática.

En un recorrido, Efe constató una fuerte presencial policial en la Plaza de las Victorias, en rotondas y en las cercanías de centros comerciales, en Managua.

La embajada estadounidense instó a sus ciudadanos dar seguimiento a los medios locales "para obtener actualizaciones y recuerde que la violencia puede estallar en cualquier manifestación".

Entre otros, recomendó evitar las manifestaciones y abandonar el área de inmediato si se encuentra inesperadamente en las cercanías de grandes concentraciones o protestas, y no participar en demostraciones.

"Los extranjeros, incluidos los estadounidenses con doble nacionalidad nicaragüense, corren el riesgo de ser arrestados o expulsados si participan en las protestas", señaló.

"No intente atravesar grupos grandes o barricadas que se encuentren en la calle", agregó.

Asimismo, la embajada recordó que el Departamento de Estado "ha emitido una advertencia de viaje instando a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad limitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes".

OPOSICIÓN ALISTA "PIQUETES"

El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como "intento de golpe de Estado", dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a practicar dos días de "duelo nacional", el 18 y 19 de abril, por las personas que han muerto en el contexto de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde hace tres años, y no descartó realizar "piquetes" de protestas.

En tanto, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua convocó a "quedarse en casa" el próximo lunes con el fin de recordar a las víctimas que ha dejado la crisis.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y movimientos opositores de Nicaragua han advertido de una escalada en la "represión" por parte del Gobierno, en el marco del tercer aniversario del inicio de las manifestaciones antigubernamentales.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha informado que ha recibido decenas de denuncias en las últimas 48 horas sobre "asedio y hostigamiento policial contra expresos políticos".