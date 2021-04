Coronavirus.- Expertos recomiendan el antiviral "milagroso" de Maduro únicamente como enjuague bucal

29/03/2021 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro POLITICA PRESIDENCIA DE VENEZUELA



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Enrique López Loyo, ha indicado que el antiviral Carvativir, defendido por el presidente venezolano como "gota milagrosas" contra el coronavirus, podría recomendarse únicamente como enjuague bucal, pero en ningún caso previene el contagio con el virus.



"Estamos claros en eso. Es un compuesto vegetal a base de isotimol que fue hace 30 o 40 años usado como enjuague bucal, como antiséptico local, en algunos casos tuvo un uso dermatológico, bactericida, pero no se le conoce un uso antiviral real en un trabajo serio de investigación. Simplemente hay algunos antecedentes de utilizarlo en animales de experimentación", ha declarado López Loyo durante una entrevista con Onda La Superestación.



Así, López Loyo ha criticado que se ofrezca este antiviral como alternativa a la vacuna. "Aquí el problema es la vacuna, necesitamos vacunación.



"Ellos (el Gobierno de Maduro) establecen que las formulaciones vegetales pueden tener un efecto coadyuvante como infusiones que acompañan la terapia, pero no tienen ninguna convicción científica para decretarse como protectoras o que curan estas patologías", ha argumentado.



El responsable de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que no existen medicamentos preventivos contra la COVID-19.



Maduro defiende la eficacia del Carvativir, una solución oral derivada del tomillo que neutralizaría el coronavirus sin efectos secundarios, una afirmación sin respaldo científico. Además, Maduro asegura que el Carvativir se puede utilizar de forma preventiva y terapéutica.



Facebook ha retirado un vídeo en el que Maduro defiende estas "gotas milagrosas" contra el coronavirus. "Facebook, de manera totalitaria y abusiva, me censuró sin aviso y sin protesto", reclamó en su momento el mandatario venezolano.