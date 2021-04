Cinco equipos luchan por los 2 últimos cupos a cuartos de la liga colombiana

Fotografía de archivo de Miguel Borja de Junior. EFE/Ricardo Maldonado/Archivo

Bogotá, 17 abr (EFE).- Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto buscarán el domingo los últimos dos cupos a los cuartos de final del Torneo Apertura en la jornada 19 de la fase regular.

La opción más clara de meterse en las finales la tiene el 'Tiburón', que, a pesar de descansar en la última fecha, solo quedará fuera si el América vence por cuatro goles o más al Deportes Tolima y si el DIM derrota con una diferencia de cinco tantos al Once Caldas en Manizales.

EL RETO AMERICANO

Los 'Diablos Rojos', bicampeones vigentes del torneo y dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, llegan en un mal momento y no podrán contar con el veterano goleador Adrián Ramos, que por una lesión no juega desde el 24 de marzo.

"El equipo está en pie de lucha para lo que es el partido con Deportes Tolima (...) Estamos trabajando fuertemente para poderlo lograr, dar ese paso a las finales, estamos todos comprometidos", dijo el centrocampista Luis Paz.

En sus últimos tres partidos, el América ha conseguido cuatro puntos, producto de un triunfo contra el Millonarios, un empate con el Jaguares y una derrota en casa ante La Equidad, que dejó en vilo su clasificación.

EL DIM, EN UNA ENCRUCIJADA

El Independiente Medellín está en una encrucijada porque de los últimos nueve puntos que disputó solo consiguió dos y en este momento ocupa el noveno lugar, por lo que se está quedando fuera de la fase final del campeonato.

El técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez tendrá como principal baja a su goleador, el argentino Agustín Vuletich, quien no viajó con el grupo a Manizales por una lesión.

Para clasificarse, el 'Poderoso' deberá ganar y esperar que el América de Cali no lo haga. En caso de que los 'Diablos Rojos' triunfen, el equipo de 'Bolillo' tendrá que vencer al Once Caldas por una diferencia mayor de goles que la que consiga el equipo de Cruz Real ante el Tolima.

Al frente estará el Once Caldas, que ha tenido un flojo torneo y es antepenúltmo con 14 unidades, producto de dos victorias, ocho empates y siete derrotas que lo dejaron desde hace semanas sin oportunidades de clasificar a los cuartos de final.

EL SUEÑO DEL JAGUARES

El Jaguares de Córdoba, con 24 puntos, se aferra al sueño de clasificarse en su visita al Boyacá Chicó, que también necesita ganar y esperar un empate o una derrota del Deportivo Pereira ante el Pasto para mantener la categoría.

El equipo 'Felino' apostará por mostrar el buen fútbol que le ha permitido mantenerse vivo a estas alturas del torneo y que tiene como principales ejecutores a los experimentados Wilder Guisao y Yulián Anchico.

La opción del Deportivo Pasto es más remota, pues deberá golear al Pereira y esperar que pierdan América, DIM y Jaguares.

A la siguiente fase del torneo ya están clasificados el líder Atlético Nacional, dirigido por el costarricense Alexandre Guimaraes; el Deportivo Cali, comandado por el uruguayo Alfredo Arias; el Independiente Santa Fe; el Deportes Tolima; Millonarios, y La Equidad.

La jornada arrancó el viernes con el partido que igualaron 1-1 Alianza Petrolera y Envigado, dos de los equipos que ya están eliminados.

. Partidos de la última jornada de la liga colombiana:

18.04: Millonarios-Deportivo Cali, América de Cali-Deportes Tolima, Boyacá Chicó-Jaguares, Atlético Nacional-Patriotas, La Equidad-Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira-Deportivo Pasto, Once Caldas-Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga-Águilas Doradas.