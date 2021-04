Chile registra más de 7.000 nuevos casos de covid por tercer día consecutivo

Fotografía fechada el 02 de julio de 2020 de una sanitaria se prepara para atender a un grupo de pacientes afectados por la COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 17 abr (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este sábado la detección de 7.696 nuevos contagios por coronavirus y el fallecimiento de 132 personas en las últimas 24 horas, con lo que el país suma un total de 1.117.000 infectados y 25.055 decesos confirmados.

De los casos detectados, 1.968 son asintomáticos.

Por tercer día consecutivo el país registra más de 7.000 casos, luego de un par de jornadas en que las cifras se situaron por debajo de los 6.000 diarios.

"Estamos en estado de estabilización", afirmó el ministro de Salud chileno, Enrique Paris, consultado por la evolución de la pandemia luego de las críticas semanas anteriores que alcanzaron un pico superior a los 9.000 contagios diarios.

"Estamos alrededor de los 7.000 casos pero no estamos tranquilos, tenemos que ver en retrospectiva si las semanas anteriores fueron el 'pick' de presencial viral", agregó.

Con 3.308 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, la red hospitalaria chilena se encuentra al 95,5 % de su capacidad, porcentaje que no ha ascendido más en las últimas semanas debido al mandato del Gobierno de aumentar el número de camas en los centros sanitarios.

De los pacientes internados por la covid-19, 2.855 permanecen con apoyo de ventilación mecánica.

Pese a la masiva campaña de vacunación desplegada a lo largo del país desde inicio de febrero, una de las más exitosas del mundo con cerca de 13 millones de inoculados, la contención de la pandemia no ha sido exitosa.

La circulación de nuevas variantes provenientes de otros países, como Brasil o Reino Unido, es una de las causas del agravamiento de la crisis según expertos, sumado a las fallas reconocidas por el Gobierno en la comunicación de riesgo expuesta a la población general.

El pasado 5 de abril, las autoridades sanitarias determinaron cerrar las fronteras, mientras que el 90 % de la población se mantiene en cuarentena total.

La tasa de positividad a nivel nacional (el número de positivos por cada 100 exámenes realizados) se situó en el 10 % durante la última jornada, con 45.965 casos activos.

Una tasa de positividad inferior al 5 % durante dos semanas seguidas es uno de los criterios epidemiológicos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

Chile se encuentra en estado de excepción por catástrofe desde hace más de un año y con toque de queda de las 21.00 a las 05.00 horas.