MADRID, 17 (CHANCE)



Chabeli Iglesias ha presentado en Madrid su última colección de ropa para el hogar en colaboración con la firma Carmen Borja. Aprovechando su visita "express" a España acudió al establecimiento de la firma en Madrid para dar a conocer su nueva línea de mantelería y cocina para esta primavera/verano 2021.







Ésta no es la primera colección que realiza junto a la empresa asturiana, ya lo hizo hace unos meses y, dado el éxito que ha tenido, lanza ahora nuevas líneas para el hogar en las que incluye la ropa de cama disponible a través de la web o en las tiendas físicas de la firma en Madrid y Barcelona.



La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler lleva más de veinte años en el mundo de la decoración donde ha rehabilitado numerosos inmuebles, casas y propiedades con un gusto innato y gran habilidad para dar una nueva vida a los espacios. Chabeli Iglesias by Carmen Borja se presenta como una marca con un gran reto, "hacer una colección con precios asequibles, sin renunciar a la calidad, y con diversidad de estilos pensada para diferentes hogares".







Desde un principio tuvo claro su apuesta por una empresa española que realiza todo su proceso de confección, distribución y fabricación en el territorio nacional. Cuarenta años de experiencia avalan a esta empresa asturiana dirigida por Yolanda Pisa Borja y su expansión internacional le ha llevado a comercializar sus artículos en México D.F. y Miami. Su conexión con Chabeli Iglesias hará posible expandirse por Estados Unidos y México teniendo siempre como punto de partida el mercado español.







Los nuevos artículos de Chabeli Iglesias by Carmen Borja están inspirados en el Mediterráneo y también en el campo y en la naturaleza. En sus colecciones hace un guiño a la región italiana de La Toscana, la campiña francesa y Andalucía. Diferentes líneas completan sus creaciones de ropa de cama que juegan con los tonos blancos, piedras y naranjas oxidados confeccionados en tejidos de gran calidad que aportan gran durabilidad como el lino.







Esta nueva temporada nos presenta también una colección para la cocina que tiene como base principal los cuadros vichy en rojos, verdes y amarillos, una tendencia que nunca ha pasado de moda. Todas las colecciones de Chabeli Iglesias by Carmen Borja cuentan con manteles, caminos e individuales a juego con servilletas, mandiles y trapitos para la cocina. Todo un conjunto de productos perfectos para recibir en casa con un diseño lleno de estilo pensado para dar un toque de color a la mesa