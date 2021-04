Baloncesto/NBA.- Los Wolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez abandonan la última posición del Oeste ante Miami

06/04/2021 Towns, Juancho Hernangómez y Ricky Rubio (Timberwolves) DEPORTES MINNESOTA TIMBERWOLVES



Minnesota Timberwolves ha conseguido salir de la última posición de la Conferencia Oeste después de imponerse en casa esta madrugada NBA a Miami Heat (119-111), un partido en el que los españoles Ricky Rubio y Juancho Hernangómez contribuyeron notablemente a la victoria.



El pívot Karl-Anthony Towns, con 24 puntos, comandó el ataque de los de Mineápolis, en el que el base catalán Ricky Rubio, que fue titular, destacó al anotar 17 puntos, capturar 3 rebotes, ofrecer 4 asistencias y recuperar 2 balones en 32 minutos de juego. Mientras, el pívot madrileño Juancho Hernangómez ejemplificó a la perfección el trabajo de la segunda unidad al firmar, en 22 minutos sobre la pista, 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.



De esta manera, los Wolves (15-42) ceden el 'farolillo rojo' del Oeste a Houston Rockets (14-42), mientras que Miami (28-28) encaja su tercera derrota seguida para permanecer en el séptimo lugar de la Conferencia Este.



En el Capital One Arena de Washington, los New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez sucumbieron en la prórroga ante los Wizards (117-115), que se ampararon en un genial Russell Westbrook (36 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias), autor de los 12 tantos de los locales en el tiempo extra y de dos tiros libres en el último segundo. El madrileño contribuyó, en 20 minutos de juego, con 8 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.



Por último, el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka, con una lesión en la espalda, sigue sin jugar y no participó en la derrota de Los Angeles Clippers en casa de los líderes del Este, Philadelphia 76ers (106-103). Con ello, los angelinos interrumpen una serie de siete victorias consecutivas, pero se mantienen terceros del Oeste (39-19).



RICKY RUBIO: 17 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 2 robos.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: 14 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.



WILLY HERNANGÓMEZ: 8 puntos, 10 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.



SERGE IBAKA: Lesionado.