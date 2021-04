Bagnaia pierde, Quartararo gana, por culpa de la bandera amarilla

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Madrid, 17 abr (EFE).- El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) perdió la oportunidad de sumar su segunda "pole position" de la temporada al ver cancelada la vuelta rápida que había conseguido por Dirección de Carrera, por lograrla después de pasar por una bandera amarilla, lo que le entregó la primera posición al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

Como a Bagnaia, una bandera amarilla le quitó el nuevo récord del circuito y la primera posición en los libres al español Arón Canet (Boscoscuro), pero la reclamación de su equipo se la devolvió, si bien ello no supuso ninguna ventaja para él, que al final se tuvo que conformar con la novena plaza en la segunda clasificación.

"Pecco" Bagnaia estaba en su intento de vuelta rápida pero en la misma, por delante de él, se cayó el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), y al mostrarse la bandera amarilla por ese incidente automáticamente su vuelta quedaba cancelada y el mejor puesto de la posición de salida era para el francés.

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), mantuvo la sexta plaza, una excelente clasificación para la primera carrera después de nueve meses de inactividad, mientras que su compañero de equipo Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), sufrió una nueva caída, la tercera de la temporada, al irse por los suelos en la curva quince, la de entrada a la recta de meta, al perder adherencia en el tren trasero y el posterior "latigazo" al recuperarla le lanzó por los aires para propinarse un buen golpe, que tampoco le permitió pasar a la segunda clasificación, a la que accedieron el propio Márquez y el vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR).

En la segunda clasificación y tras el esfuerzo realizado, Marc Márquez decidió esperar un tiempo en su taller para hacer una sola salida en busca del mejor tiempo de entrenamientos.

El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) fue el primer líder, todavía en 1:40, pero enseguida le superaron tanto Aleix Espargaro (Aprilia RS-GP), como Joan Mir y, poco después, también el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), que se cayó instantes más tarde sin consecuencias para su integridad física, y el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), pero todavía faltaba por atravesar la línea de meta otro francés, Fabio Quartararo, que se puso líder con 1:39.028.

Con poco más de ocho minutos de entrenamiento Marc Márquez se puso el casco y esperó el momento apropiado para salir a pista y haciendo ejercicios para soltar al máximo la musculatura de su maltrecho brazo derecho. Estaba claro que iba a hacer un solo intento de vuelta rápida y con poco más de cuatro minutos de entrenamiento por delante.

Sobre el asfalto Quartararo marcó parciales de vuelta rápida para lograr arañar unas milésimas a su mejor tiempo, 1:38.862, hasta ese momento el único en rodar en ese segundo.

Márquez consiguió un 1:39.121 que le situó tercero, pero enseguida le superó el francés Zarco, que se metió entre Quartararo y Miller, aunque más atrás "Pecco" Bagnaia consiguió una espectacular vuelta de 1:38.494 que le daba el récord absoluto del circuito y la segunda "pole position" de su carrera deportiva, aunque le duró poco pues Dirección de carrera le quitó el tiempo.

Bagnaia logró su registro cuando había bandera amarilla ondeando en la zona de la curva nueve, tras la caída de Oliveira, él cayó a la undécima posición y Márquez recuperó la sexta plaza, segunda línea de la formación de salida.

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su tercera "pole position" consecutiva de la temporada, antes de sufrir una caída que no le permitió mejorar su mejor registro, aunque tampoco se lo batieron ni el australiano Remy Gardner (Kalex) ni el español Xavier Vierge (Kalex) que acabaron tras él.

Arón Canet (Boscoscuro), que vio como en los entrenamientos libres le quitaban el mejor tiempo de la categoría intermedia, lo recuperó antes de comenzar la segunda clasificación al rectificar su decisión Dirección de Carrera, pero no le sirvió para mucho ya que al final fue noveno.

El italiano Andrea Migno (Honda) fue el gran dominador de Moto3, por delante de su compatriota Dennis Foggia (Honda) y con el español Jeremy Alcoba (Honda) como el tercero en discordia, aunque éste tendrá que salir desde la calle de talleres para cumplir con la sanción que se le impuso en Catar por pelearse a "puñetazos" con el británico John McPhee (Honda), el español saldrá cinco segundos después y el inglés diez.

