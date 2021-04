Argentina registra un 25% menos de explotaciones agropecuarias que en 2002

El Censo Agropecuario 2018 en Argentina registró un total de 221.207 establecimientos agropecuarios, un 25,6 % menos que en el censo realizado en 2002. EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Buenos Aires, 16 abr (EFE).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este viernes los datos definitivos del Censo Agropecuario 2018 (CNA-18), en el que se registraron un total de 221.207 establecimientos agropecuarios con límite definido en todo el país, un 25,6 % menos que en el relevamiento realizado en 2002.

En total, durante el operativo con fecha de corte 31 de diciembre de 2017, se identificaron 249.663 establecimientos agropecuarios (EAP), de las cuales 221.207 se declararon con límites definidos, es decir, donde el productor declara la superficie trabajada.

En tanto, 22.340 eran EAP sin límites definidos -por lo general, forman parte de una unidad mayor identificable, según el Indec- y 6.116 eran EAP mixtas.

En 2002 el Indec había relevado un total de 333.533 de explotaciones agropecuarias, de las cuales 297.425 tenían límite definido y 36.108 eran sin límite definido.

SUPERFICIE Y GESTION

Respecto de la superficie total de los establecimientos, el Indec relevó 154.811.827 hectáreas.

De esa área, 31.899.871 hectáreas corresponden a superficie implantada con algún cultivo, donde mencionó cultivos anuales (70 %), forrajes anuales (10 %) y forrajes perennes (11 %).

En tanto, 115.109.310 hectáreas corresponden a superficie destinada a otros usos, donde menciona pastizales (62 %), bosques y montes naturales (26 %)

Respecto al régimen de tenencia de la tierra de los productores, los resultados arrojaron que el 69% de la superficie de las parcelas corresponde a propiedad. Le siguen la modalidad de arrendamiento (19 %), sucesión indivisa (3 %), ocupación con permiso (3 %), ocupación de hecho (1 %) y resto de los regímenes de tenencia (5 %).

Según el CNA-18, en el 91% de las EAP censadas, la gestión cotidiana es llevada adelante en forma directa por el productor o miembros de la sociedad.

En tanto, la mayor proporción (84 %) de las EAP censadas tiene como tipo jurídico a personas humanas, le sigue personas jurídicas (11 %), las sociedades de hecho no registradas (3 %) y las que no discriminan el tipo jurídico (2 %).

En las EAP con tipo jurídico persona humana o sociedad de hecho no registrada, existen 222.060 productores y socios, de los cuales el 21% son mujeres y el 11% tiene menos de 40 años, señala.

Respecto de la fuerza laboral, el Indec informó que en las EAP trabajaron en forma permanente 418.058 personas, de las cuales 82% son varones.