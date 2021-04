Argentina.- Denuncian al expresidente argentino Macri por instar a intendentes a desobedecer al Gobierno de Buenos Aires

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un fiscal ha presentado una denuncia contra el expresidente argentino Mauricio Macri por "instigación al delito y desobediencia" por un mensaje publicado en redes sociales en el que insta a los intendentes de la provincia de Buenos Aires a "no apoyar las medidas" del Gobierno bonaerense y mantener las clases presenciales.



En concreto piden que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia, que prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.



En su mensaje, Macri emplaza a los intendentes a "imponer su liderazgo para que las pocas escuelas que están abiertas continúen así". "Es fundamental preservar el vínculo entre los alumnos y la escuela y no apoyar fallidas decisiones improvisadas, basadas en la intuición o el miedo", ha planteado.



"Debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio", advierte el fiscal en un escrito recogido por la agencia de noticias argentina Télam, que destaca además la "gravedad institucional" al proceder estas afirmaciones de un expresidente.



Con sus manifestaciones, Macri "arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar".