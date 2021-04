Antonio David Flores, en solitario, asegura no estar pasando su mejor momento

06/04/2021 Antonio David Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Antonio David no está pasando por su mejor momento. Desde que Rocío Carrasco decidiese no seguir más en silencio y hablar por primera vez de su vida, no están siendo días fáciles para el colaborador de televisión. Este viernes su hija, Rocío Flores, rompía también su silencio asegurando en 'El programa de Ana Rosa' que había llamado a su madre este jueves y no le había cogido el teléfono.



Hoy, hemos podido hablar con Antonio David Flores y nos ha confesado que ha tenido momentos mejores que este y lo cierto es que no le falta razón porque su nombre no ha parado de sonar con fuerza en todos los medios de comunicación desde que su exmujer y madre de sus dos hijos asegurase que había sufrido maltrato por su parte.



Hemos visto a Antonio David Flores mucho más delgado de lo habitual y con un rostro serio, pero lo cierto es que sigue luchando por su familia y sobre todo, al margen de las polémicas que está teniendo a raíz de ese testimonio.



Su hija, Rocío Flores sigue en Madrid y va a seguir estando para defender a Olga Moreno en los platós de televisión y para seguir con su colaboración en 'El Programa de Ana Rosa' donde ayer por la mañana emitía esas palabras con las que reflejaba que quería solucionar los problemas con su madre.