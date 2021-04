AMP2.- China.- Condenado a 14 meses de cárcel el magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai por las protestas

La comunidad internacional condena las sentencias de la Justicia de Hong Kong contra los activistas democráticos



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La Justicia de Hong Kong ha condenado a un total de catorce meses de prisión al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai por participar en una protesta no autorizada, en un caso que también ha derivado en penas de cárcel para varios representantes más de la oposición.



Lai, fundador del periódico 'Apple Daily', ya se encontraba en prisión preventiva tras ser imputado en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, promovida desde Pekín para criminalizar cuestiones como la sedición o la injerencia extranjera en Hong Kong.



Sin embargo, las de este viernes son sus primeras condenas penales. La más grave de ellas, que implica una pena de doce meses de cárcel, deriva de la supuesta vinculación del magnate con una protesta contra el Gobierno organizada en agosto de 2019 y a la que asistieron unas 300.000 personas. Junto a él, estaban imputados otros siete exdiputados.



Los otros imputados han recibido penas de entre ocho y 18 meses de cárcel, si bien en tres de los casos la aplicación de las sentencias ha quedado suspendida. Así, el fundador del Partido Democrático, Martin Lee Chu Ming, ha recibido una pena en suspenso de once meses.



Por otra parte, Lai, de 73 años, ha sido condenado a otros ocho meses de cárcel por una movilización convocada también en agosto de 2019, si bien la dos penas se simultanearán en parte, lo que da como resultado los catorce meses, según el diario 'South China Morning Post'.



Lai, que tiene otros cargos pendientes, se ha convertido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.



CONDENA INTERNACIONAL



La comunidad internacional ha condenado las sentencias que ha emitido este viernes la Justicia de Hong Kong contra siete activistas por una supuesta vinculación con una protesta contra el Gobierno chino organizada en agosto de 2019.



En primer lugar, la Unión Europea ha criticado este dictamen refiriéndose al "prolongado encarcelamiento de algunas de las personas por actos no violentos cuando ejercían derechos cívicos protegidos" como "una señal más de la continua disminución del espacio democrático y de la erosión de las libertades fundamentales en Hong Kong", ha declarado un portavoz del Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.



Por su parte, Estados Unidos ha respondido que "las autoridades de Pekín y Hong Kong están apuntando a los hongkoneses por ejercer derechos protegidos y libertades fundamentales, incluida la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión", según un comunicado del Departamento a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



En el comunicado se señala la sentencia contra el activista y magante Jimmy Lai, quien ha sido condenado a catorce meses de prisión, y el fundador del Partido Democrático, Martin Lee, quien ha recibido una pena en suspendo de once meses. Las condenas de ambos y las de otros exdiputados dictan entre ocho y 18 meses.



Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han insistido en que China debería respetar la autonomía de Hong Kong en relación al acuerdo internacional de la Declaración Conjunta Sino-Británica. "Continuaremos apoyando a los hongkoneses mientras responden al ataque de Pekín a estas libertades y autonomía, y no dejaremos de pedir la liberación de los detenidos o encarcelados por ejercer sus libertades fundamentales", ha concluido el comunicado desde Washigton.



Por último, Amnistía Internacional (AI) ha exigido la liberación inmediata de los encarcelados. "El juicio injustificado, la condena y la elevada sentencia ponen de manifiesto la intención del Gobierno de Hong Kong de silenciar cualquier oposición política", ha declarado la coordinadorea de Asía de AI, Theresa Bergmann, según recoge la agencia DPA.



En los últimos meses, varios países y ONGs han denunciado que China estrecha cada vez más el cerco sobre Hong Kong después de la aprobación de la ley de seguridad nacional. Para estos, China merma la garantía de que las autoridades de Pekín respeten el régimen de derechos y libertades del que gozaron los hongkoneses durante el dominio británico y consagrado a través de la Declaración Conjunta Sino-Británica.