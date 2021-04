América, en cuidados intensivos por nueva ola de la pandemia

Registro general del Hospital Municipal de Campaña Pedro Dell Antonia, en la que se atienden pacientes de covid-19, en la ciudad de Santo André (estado de Sao Paulo, Brasil). EFE/Sebastiao Moreira

Redacción internacional, 16 abr (EFE).- En medio de las intensas campañas de vacunación que han impuesto los diferentes Gobiernos en los países americanos, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay terminan este viernes una semana con sendos picos y medidas de urgencia para salir de los cuidados intensivos a los que los llevaron los últimos datos de contagios y muertes por la covid-19.

Y no es un fenómeno exclusivo del continente. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en cabeza de su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este viernes de que la pandemia de covid-19 está camino de alcanzar el mayor pico de infecciones registrado hasta ahora, a menos que la curva se doblegue rápidamente.

"El número de casos semanales prácticamente se ha duplicado en los dos últimos meses y esto significa que nos estamos acercando al nivel más alto de infecciones que hemos visto hasta ahora en la pandemia", comentó en una rueda de prensa.

EN BRASIL LA SEGUNDA OLA SE ENSAÑA CON LOS MENORES DE 40

En el gigante suramericano, país que vive una segunda ola más virulenta y letal que la primera, con una media de 3.000 fallecidos por día, por primera vez desde el inicio de la pandemia, las personas menores de 40 años son mayoría entre los pacientes ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Datos de la Asociación de Medicina Intensiva Brasileña (AMIB) muestran que los jóvenes respondían por el 52,2 % de los pacientes bajo cuidados intensivos en marzo, un salto del 16,5 % con respecto al periodo comprendido entre septiembre y noviembre del año pasado y una cifra récord para esta franja de edad.

A pesar de la crisis, el Gobierno de Sao Paulo, el estado más castigado en el país por el coronavirus, anunció la reapertura, con limitaciones, de comercios e iglesias a partir del domingo.

Las autoridades paulistas justificaron la flexibilización de las restricciones, vigentes desde el pasado 6 de marzo, con base a un leve descenso de los ingresos hospitalarios por covid-19.

COLOMBIA CIERRA SUS PRINCIPALES CIUDADES

La virulencia de la tercera ola de la covid-19, que disparó los contagios y muertes en el país andino hace varias semanas, obligó a Bogotá y Medellín, las dos mayores ciudades del país, a imponer nuevas cuarentenas a las que se oponen sectores duramente golpeados por los confinamientos, como el comercio.

Un nuevo confinamiento total comenzó hoy y se prolongará durante el fin de semana en las dos regiones más golpeadas por la emergencia sanitaria, así como en el departamento caribeño del Atlántico y en al menos 40 municipios del Valle del Cauca (suroeste), zonas en alerta máxima por la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Las infecciones y decesos en Colombia se han triplicado en la última semana, superando los 16.000 contagios diarios, cifras que el país no registraba desde hace más de dos meses, cuando el segundo pico de la pandemia puso al límite las redes hospitalarias.

ECUADOR CON HOSPITALES SATURADOS Y PARAGUAY AL BORDE

En Ecuador, los hospitales saturados, los médicos agotados y un lento proceso de vacunación marcan la lucha contra la covid-19. En el país andino las cifras oficiales hablan de más de 355.000 contagiados, aunque los médicos consideran que hay un alto subregistro pues no toda la población accede a las pruebas PCR.

En Paraguay, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, avanzó que el país alcanzará las 100 muertes diarias con el actual ritmo de contagios por coronavirus, y alertó de que "la situación es crítica".

El número de casos sigue en una "meseta alta", que comenzó a finales de febrero y se triplicó hasta alcanzar los 14.000 semanales, una cifra en la que también se espera cerrar esta semana, según los datos que el Ministerio de Salud maneja hasta la fecha.

CANADÁ DISPARA SUS ALARMAS

Las autoridades canadienses también expresaron su preocupación por la evolución de la pandemia, después de que el país marcó esta semana dos récord consecutivos en los registros diarios de infecciones.

"Canadá sigue encarando una situación increíblemente grave con esta tercera ola. Los casos están aumentando rápidamente. En muchos lugares los números son más elevados que nunca y demasiados hospitales están al límite", advirtió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

EEUU DESTINA 1.700 MILLONES DE DÓLARES PARA COMBATIR MUTACIONES

En Estados Unidos, que sobrepasó hoy las 202 millones de dosis de vacunas administradas, el Gobierno del presidente Joe Biden, anunció una inversión de 1.700 millones de dólares para la detección, vigilancia y mitigación de las mutaciones del virus SARS-COV-2, que causa la covid-19.

Esta decisión se dio en parte a que los contagios y las muertes por coronavirus se han acelerado en los últimos días, especialmente en el medio oeste, debido por una parte a la mayor amenaza que representan las nuevas variantes, sobre todo la británica, pero también a la relajación de las medidas en algunas zonas.

Del mismo modo, la empresa Johnson & Johnson (J&J) pidió en privado a las farmacéuticas que también han desarrollado una vacuna contra la covid-19 trabajar en común para estudiar los riesgos de coágulos de sangre y hablar con una sola voz sobre la seguridad del medicamento, informó este viernes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Por su parte, México anunció, más de un año después del cierre de colegios por la pandemia de covid-19, un acelerado plan de vacunación para sus 3 millones de maestros con el fin de reabrir los centros educativos entre mayo y junio.

Asimismo, el Gobierno peruano dio el pistoletazo de salida a su nuevo plan de vacunación con el que espera lograr antes de agosto la vacunación de todos sus mayores de 80 años y avanzar en la de los mayores de 65 años, que en total suman más de 4,3 millones de personas.