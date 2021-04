ADVISORY --FLASH--6109-BRITAIN-ROYALS/PHILIP-INTERIORS-UK ACCESS

Prince Philip's funeral procession - UK ACCESS

Start: 17 Apr 2021 15:40 GMT

End: 17 Apr 2021 15:45 GMT

WINDSOR - Prince Philip's funeral procession - accessible to all Reuters clients

Restrictions:

Broadcasters: ACCESS ALL/NEWS USAGE ONLY/2 MINS USAGE ONLY/48 HOURS USE ONLY/ NO USE AFTER 1450GMT 19 APRIL 2021.

Digital: ACCESS ALL/NEWS USAGE ONLY/2 MINS USAGE ONLY/48 HOURS USE ONLY/ NO USE AFTER 1450GMT 19 APRIL 2021/MUST REMOVE FROM WEBSITE AFTER 1450GMT 19 APRIL 2021/NO ARCHIVE. **~

Source: BBC STUDIOS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com