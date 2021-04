Wall Street toca nuevos récords en una semana de euforia financiera

El S&P 500 ganó un 1,47 % semanal para situarse en los máximos históricos de los 4.185 enteros, mientras que el Dow Jones se apuntó un 1,2% hasta los 34.200 puntos, mientras que el selectivo tecnológico Nasdaq sumó su tercera consecutiva de subidas con un alza 1,43 % y cerró por encima de los 14.052 puntos. EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 16 abr (EFE).- Wall Street anotó su cuarta semana consecutiva de ganancias y el selectivo Dow Jones superó el récord histórico de los 34.000 gracias a los buenos resultados de los grandes bancos, sobre todo los de inversión, por la rentabilidad tanto en mercado de renta fija como variable y ante datos de recuperación económica sólidos.

El S&P 500 ganó un 1,47 % semanal para situarse en los máximos históricos de los 4.185 enteros, mientras que el Dow Jones se apuntó un 1,2% hasta los 34.200 puntos, mientras que el selectivo tecnológico Nasdaq sumó su tercera consecutiva de subidas con un alza 1,43 % y cerró por encima de los 14.052 puntos.

Todos los grandes bancos estadounidenses, que presentaron resultados esta semana, mostraron un buen desempeño en el primer trimestre de 2021, pero especialmente los gestores de fondos y de inversión Goldman Sachs, Morgan Stanley o BlackRock rompieron las expectativas.

BlackRock gestiona ya 9 billones de dólares, el equivalente a dos veces el tamaño de la economía alemana, mientras que Goldman Sachs vio elevar su beneficio por acción casi un 500 %.

Con la FED animando los mercados con los tipos en mínimos y enfrentando la pandemia con la máquina de hacer dinero, Morgan Stanley casi ni notó el descalabro por valor de varios miles de millones de dólares del fondo familiar Archegos, considerado como la mayor destrucción personal de riqueza de la historia, y pese a perder 911 millones duplicó su beneficio trimestral.

En el parqué neoyorquino son todo buenas noticias e hitos históricos. El debut de la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase, la primera "cripto" que llega a Wall Street, fue recibido el miércoles como la mayor salida a bolsa de lo que va de año, con una valoración que supera a la empresas operadoras del Nasdaq o del NYSE.

La empresa, fundada hace diez años en un piso alquilado cuando una bitcóin valía 6 dólares y no la usaba casi nadie, tiene hoy una capitalización de unos 90.000 millones y hace tres años estaba valorada en 8.000 millones de dólares.

Estos números son para algunos una muestra de que las criptomonedas están aquí para inaugurar un nuevo sistema financiero, aunque para otros son un aviso para navegantes sobre la proliferación de burbujas a punto de estallar.

Pero es difícil ser pesimista la semana en que tanto la bolsa como el más marginal mercado "cripto" se movieron en verde, después de que bitcóin superara brevemente la cota histórica de los 64.000 dólares y Dogecoin, una criptodivisa creada como un chiste, se disparara casi un 200 % semanal.

Mire por donde se mire todo son buenas noticias: la vacunación contra la covid-19 avanza a más de 3 millones de dosis diarias, las infecciones se frenan y los datos de consumo minorista de marzo, dados a conocer esta semana, mostraron una fuerte subida de casi el 10 %.

Además, los datos de solicitudes de prestaciones de desempleo registraron la mejor semana desde que comenzó la pandemia de la covid-19, con solo 576.000 peticiones.

La única excepción son los temores sobre el recalentamiento de la economía estadounidense y la subida de la inflación, especialmente después de que el martes el índice de precios al consumo de Estados Unidos mostrara un alza en marzo del 2,6 %.

Pero la Reserva Federal volvió a reiterar esta semana que hay instrumentos para frenar el aumento de precios y que en todo caso la subida de los precios sería temporal, especialmente mientras la oferta y demanda se ajustan tras los inusuales vaivenes de la pandemia.

En el mercado de las proyecciones económicas Chistopher Waller, el nuevo miembro de la junta de gobernadores de la Fed, se inclina por el optimismo. "Compro la idea de que la inflación será temporal", indicó esta semana en su primera entrevista, concedida a la CNBC.

"No queremos que las cosas se calienten demasiado. La trayectoria actual indica que los mercados seguirán teniendo un sesgo alcista", opinó este viernes el analista de LPL Financial Ryan Detrick.

En las plazas europeas los resultados semanales fueron también positivos gracias a los mejores datos sobre la covid-19, las buenas noticias desde Wall Street y al aumento del crecimiento y de las importaciones chinas. Londres (1,82 %), París (1,98 %), Fráncfort (1,44 %), Milán (1,22 %) y, en menor medida, Madrid (0,55%) están en los mejores niveles desde que comenzó la pandemia.

En otros mercados, los precios del petróleo avanzaron en torno al 5 % tanto en el barril de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, como en el europeo, el Brent, por las noticias sobre el aumento de la demanda desde China y ante la reactivación económica progresiva en Europa y Estados Unidos.