Veteranos de Bahía de Cochinos conmemoran en Miami los 60 años de la invasión

El teniente del Ejército cubano Hugo Sueiro, que era el jefe del Batallón de Infantería 2, el primero que desembarcó en Playa Larga (cercana a Playa Girón) durante la invasión de Bahía de Cochinos, posa durante una entrevista con Efe el 26 de marzo de 2021 en Miami, Florida (EE.UU). EFE/ Emilio J. López/Archivo

Miami, 16 abr (EFE).- Los supervivientes de la Brigada 2506, el grupo de combatientes cubanos que participó en la invasión fallida de Bahía de Cochinos (Cuba) en 1961, conmemorarán este sábado en Miami el 60 aniversario de esta operación militar con una serie de actos en recuerdo de los brigadistas fallecidos.

El 16 de abril de 1961, Fidel Castro proclamó el socialismo como sistema político, un día después de ser bombardeados los aeropuertos de La Habana y Santiago de Cuba, como preámbulo a la invasión de Playa Girón (Bahía de Cochinos).

La Brigada 2506, compuesta por unos 1.500 exiliados cubanos entrenados por EE.UU., desembarcó en ese punto estratégico del centro de la isla el 17 de abril de 1961, pero fue derrotada en menos de 72 horas.

La Brigada 2506 confirmó hoy a Efe que están previstos tres actos para rendir homenaje a los protagonistas del desembarco en Playa Larga y Playa Girón.

El presidente de la organización, Johnny López de la Cruz, informó que el primer acto en homenaje a los brigadistas que murieron se celebrará el sábado por la mañana al pie del monumento a la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506, en la Pequeña Habana de Miami.

Se prevé la asistencia del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien será uno de los oradores, así como de congresistas y autoridades locales.

Esa tarde tendrá lugar en el Monumento de la Brigada el acto denominado "Pase de Lista", en el que se rendirá tributo a los caídos en combate.

A continuación, habrá una misa de recuerdo por las víctimas de la invasión en la Casa Museo de la Brigada, en la Pequeña Habana.

De la Cruz, de 80 años, retirado con el grado de coronel del Ejército estadounidense, recordó a Efe cómo la falta de apoyo logístico de EE.UU., sobre todo de cobertura aérea, condujo al "desastre" que fue el desembarco.

"Lo peor fue cuando nos dimos cuenta de que no teníamos los recursos ni el apoyo para continuar la lucha", contó el veterano anticastrista, que estaba al mando de una de las compañías de paracaidistas con tan solo 20 años.

A su juicio, la principal causa del fracaso de la invasión fue la suspensión de los bombardeos sobre las bases aéreas militares y no acabar totalmente con la fuerza aérea castrista. Era una invasión, pues, condenada al fracaso.

Una opinión compartida por los supervivientes de la Brigada 2506. Todos ellos coinciden en que la invasión se frustró por la falta de compromiso e indecisión del demócrata John Kennedy, los cambios de planes y, muy especialmente, por la falta de cobertura aérea para amparar el desembarco.

Hugo Sueiro, teniente del Ejército cubano, era con 21 años el jefe del Batallón de Infantería número 2, el primero que desembarcó en Playa Larga (cercana a Playa Girón) a la una de la madrugada del 17 de abril de 1961.

Amparados en la oscuridad de la noche, su batallón abandonó en lanchas el barco estadounidense "Houston" (horas después gravemente dañado por un cazabombardero B-26 de Castro) y logró sin ninguna oposición "desembarcar, ocupar la playa y avanzar" con su compañía.

Pero esa misma mañana ya estaba la aviación castrista y su ejército contraatacando.

"De acuerdo con las instrucciones recibidas, se suponía que Fidel Castro no iba a tener ya aviones de combate, iban a estar destruidos por nuestros bombarderos", relató a Efe Sueiro, capitán retirado de las Fuerzas Armadas de EE.UU. y herido de gravedad en la guerra de Vietnam.

"Los aviones (de Castro) no fueron destruidos por orden del presidente Kennedy. Los dejó libres para hacer ataques. El Gobierno estadounidense paró los bombardeos... y allá ustedes, básicamente", recordó.