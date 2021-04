Venezolanos en EE.UU. urgen a los senadores Rubio y Scott apoyar el alivio migratorio

En la imagen, el senador republicano, Rick Scott. EFE/EPA/ERIN SCOTT/Archivo

Miami, 16 abr (EFE).- Una coalición de líderes venezolanos de EE.UU. se reunirá este sábado en una "Cumbre Nacional" para pedir a los senadores Marco Rubio y Rick Scott que apoyen un proyecto de ley que brinda la residencia permanente a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

William Díaz, fundador de la Red Nacional de Casas de Venezuela, dijo este viernes a Efe que, con tantas declaraciones que ha hecho el republicano Scott en repudio del Gobierno de Nicolás Maduro, él "confía" en obtener su apoyo.

Organizaciones como la de Díaz reclamarán el voto de los republicanos, especialmente de Scott y Rubio, para la aprobación del proyecto de la llamada Ley de Ambiente Seguro en Países Bajo Represión y Emergencia (SECURE, en inglés).

Rubio, de origen cubano, "ha apoyado a los venezolanos en la lucha por la democracia y Scott ha expresado su apoyo a que los venezolanos beneficiarios de TPS tengan un camino hacia la ciudadanía, pero hasta ahora ninguno de los dos ha patrocinado el proyecto de ley", subrayaron los organizadores.

Recordaron que la medida fue presentada por el senador demócrata Chris Van Hollen y necesita al menos un copatrocinador republicano, más el apoyo de 10 senadores republicanos para convertirse en ley. Para Díaz, es crucial que ambos senadores, que representan a Florida en Washington y a los que considera amigos de esa comunidad, respalden la iniciativa que ayudaría a los titulares de TPS de 12 países, incluidos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador a tener un estatus migratorio permanente.

"Necesitamos el voto de 10 republicanos, confiamos en el voto de Rubio y Scott", reiteró Díaz.

La cumbre, virtual y organizada por grupos venezolanos, reunirá a periodistas, activistas, grupos civiles y a favor de la inmigración y líderes empresariales y religiosos.

Entre las organizaciones estarán la Coalición de Inmigrantes de Florida, IMPAC Fund, We Are Más, FWD.us, Proyecto Pulso, Alianza Américas, Venezuelan Alliance Massachusetts y Venezuelan American Alliance.

El proyecto SECURE fue presentado de nuevo en febrero pasado en el Senado de EE.UU. y ya la había sido analizada sin éxito por esa cámara en marzo de 2019.

Según la Asociación Venezolana de Massachusetts, Inc, se trata de una medida que brinda "estabilidad y un camino hacia la ciudadanía para las familias de TPS y DED (Deffered Enforced Departure o Salida Obligatoria Diferida) que han construido sus vidas en el país.

Los organizadores de la "Cumbre Nacional" estiman que la ley proporcionaría un camino hacia la ciudadanía de unos 650.000 beneficiarios de TPS, incluidos más de 320.000 venezolanos, a quienes el presidente Joe Biden concedió este alivio migratorio en marzo pasado.

Precisaron que, en general, el titular promedio del TPS ha estado en el país durante más de 20 años y muchos de ellos pertenecen a familias mixtas de ciudadanos e inmigrantes que han comprado casas y abierto negocios, pagado impuestos y asistido a escuelas.

"La Ley SECURE brindaría esa estabilidad. La cumbre busca reunir a republicanos y demócratas para que puedan aprobar esta importante legislación", señaló Kathy Bird Carvajal, directora Ejecutiva del Fondo de fundación IMPAC.

El TPS, creado en 1990, ha dado una residencia legal temporal a miles de personas oriundas de una docena de países que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o la violencia y la persecución.