S&P 500 y Dow tocan máximos récord impulsados por sólidas utilidades de bancos

Imagen de archivo de operadores trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) mientras el edificio se prepara para cerrar por tiempo indefinido debido a la pandemia del COVID-19 en Nueva York, Estados Unidos. 20 de marzo, 2020. REUTERS/Lucas Jackson/Archivo

Por Shivani Kumaresan

16 abr (Reuters) - El S&P 500 y el Dow tocaron máximos históricos el viernes luego de que Morgan Stanley cerró los resultados trimestrales de los grandes bancos de Estados Unidos con un salto en sus ganancias, mientras el optimismo sobre un sólido repunte económico dejaba a los índices camino a marcar alzas semanales.

* A las 1354 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones subía 97,72 puntos, o un 0,29%, a 34.133,71 unidades. El S&P 500 ganaba 2,95 puntos, o un 0,07%, a 4.173,37 unidades y el Nasdaq Composite perdía 47,05 puntos, o un 0,34%, a 13.991,71 unidades.

* Nueve de los 11 índices del S&P operaban con ganancias y sólo los sectores de servicios de comunicación y tecnología de la información caían luego de su desempeño superior al resto del mercado en la víspera.

* Los tres principales índices de Wall Street se han recuperado este mes gracias a datos económicos optimistas, un comienzo sólido de la temporada de resultados corporativos del primer trimestre y el compromiso de la Reserva Federal de mantener bajas las tasas de interés a pesar de que la mayor inflación impulsó la demanda, particularmente de acciones tecnológicas de gran valor.

* Morgan Stanley reportó el viernes un aumento de un 150% en sus utilidades trimestrales, sumándose a JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Bank of America, lo que reforzó las esperanzas de una rápida recuperación económica.

* Las acciones del banco, sin embargo, caían un 1,2% debido a que también reveló que perdí casi 1.000 millones de dólares por el colapso del fondo privado Archegos.

* Los papeles de JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup Inc y Wells Fargo and Co subían hasta un 1,6%.

* Las acciones mundiales también alcanzaron máximos históricos, ya que el PIB de China creció a un récord del 18,3% en el primer trimestre. Otras cifras mostraron el jueves que las ventas minoristas de Estados Unidos crecieron a un máximo en 10 meses en marzo y las solicitudes semanales de desempleo cayeron en la semana que terminó el 10 de abril.

* El referencial S&P 500 y el Dow Jones se encaminan a su cuarta semana consecutiva de ganancias, mientras que el índice tecnológico Nasdaq está cerca de un 1% por debajo de su máximo histórico.

* Los gigantes tecnológicos Apple Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc y Microsoft Corp, que lideraron el año pasado la recuperación de Wall Street luego del desplome causado por el coronavirus, perdían entre un 0,4% y un 1,5%.

(Reporte de Shivani Kumaresan en Bengaluru; Editado en español por Janisse Huambachano y Ricardo Figueroa)