RPT-Wall Street sube en la semana e índices S&P 500 y Dow Jones cierran en máximos

(.)

Por David French y Shivani Kumaresan

16 abr (Reuters) - Los tres principales índices de Wall Street terminaron el viernes y la semana en alza, con el S&P 500 y el Dow Jones batiendo récords de cierre, ya que los inversores tomaron los sólidos datos económicos y las ganancias de los bancos como señales de un impulso para el rebote de la pandemia.

* La mayoría de los 11 subsectores del S&P subieron el viernes. El índice energético fue una excepción, lastrado por el descenso de los precios del petróleo.

* El S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones registraron su cuarta semana consecutiva de ganancias, mientras que el Nasdaq, de gran peso tecnológico, terminó a menos de un 1% de su máximo histórico de cierre del 12 de febrero.

* Para el S&P 500, fue el tercer récord de cierre de esta semana y para el Dow, el segundo consecutivo.

* La confianza de los inversores en el camino que queda por recorrer parece firme, ya que el índice de volatilidad, la medida del miedo en Wall Street, cayó el viernes y se encamina a su cierre más bajo en 14 meses.

* "Todo el mundo está mirando hasta dónde podemos correr antes de que suban las tasas de interés", dijo George Catrambone, jefe de trading en América de DWS Group.

* "Hasta que no veamos ese crecimiento significativo de la inflación y la Fed empiece a hablar de subir las tasas de interés, creo que va a ser una primavera, y cualquier perturbación en el mercado será una oportunidad para limpiar la cartera de riesgos".

* Morgan Stanley presentó el viernes unas ganancias trimestrales que crecieron un 150%, uniéndose a JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc y Bank of America para reforzar las expectativas de una rápida recuperación económica.

* Aun así, las acciones del banco de inversión cayeron al revelar también una pérdida de casi 1.000 millones de dólares por el colapso del fondo privado Archegos.

* Las acciones de JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America y Wells Fargo & Co subieron, mientras que el índice financiero S&P cerró en alza tras haber alcanzado un máximo histórico en la sesión.

* "Cuando todo esto se pone en contexto, y se compara con otros sectores, incluido el tecnológico, vamos a ver que los resultados de los financieros parecen muy potentes", dijo Diane Jaffee, gestora senior de carteras de TCW.

* El Dow Jones subió 164,68 puntos, o un 0,48%, a 34.200,67 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 15,05 puntos, o un 0,36%, a 4.185,47 unidades. El Nasdaq Composite sumó 13,58 puntos, o un 0,1%, a 14.052,34 unidades.

* En la semana, el S&P subió un 1,4%, el Dow ganó un 1,2% y el Nasdaq avanzó un 1,1%.

(Reporte de Shivani Kumaresan en Bengaluru; Editado en español por Javier López de Lérida)