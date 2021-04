Rosa Benito aplaude a Rocío Flores tras su desgarradora llamada de atención a su madre

30/11/2019 Rosa Benito, en la fiesta de la productora Unicorn EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSÉ VELASCO



Este viernes, de modo totalmente improvisado, Rocío Flores ha estallado en 'El programa de Ana Rosa' y, completamente destrozada - como hemos informado - ha confesado que ha intentado ponerse en contacto con su madre en numerosas ocasiones y, ante la falta de respuesta de Rocío Carrasco, le ha pedido públicamente que se ponga en contacto con sus hijos, asegurando que nadie se los ha arrebatado y que siguen ahí, y desvelando que ni ella ni su hermano pueden más y necesitan hablar y aclarar las cosas porque ya es demasiado el sufrimiento que se ha acumulado desde el estreno de su serie documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.



Unas palabras sobre las que Rosa Benito, muy emocionada, se ha pronunciado en 'Ya es mediodía'. "A mi me gusta la gente valiente. Olé por Rocío Flores", ha aplaudido, antes de lanzar un dardo a todos aquellos colaboradores televisivos que han criticado a la joven en los últimos tiempos por supuestamente "odiar" a su madre al estar "manipulada" por su padre, Antonio David Flores.



Sin poder ocultar su nerviosismo, Rosa se ha hecho una pregunta que también nos hemos hecho todos desde que Rocío Flores lanzó su desesperado grito de atención a Rocío Carrasco: "¿Ahora qué? Una niña que está pidiendo, rogando, mamá, quiero hablar contigo. mamá, mamá, ¿qué hay ahora que tacharle a esta criatura?. Que tiene 25 años, que no es la primera vez que la llama. Que la ha llamado muchas veces y no le ha cogido el teléfono". "¿Qué va a contestar ahora cuando se siente el miércoles?", ha cuestionado.



Muy crítica con Rociíto, Rosa se ha mostrado más sincera que nunca con lo que piensa de la actitud de su sobrina: "Porque es el mundo en contra de ella. Porque todos, todos, somos lo peor. ¿Por qué?". "Siempre he estado con ella, su tía Gloria, su tío Amador, que siempre tuvo locura con ella, locura. La ha adorado, con locura, y ¿ahora todos somos lo peor? ¿Y tiene que hacer un documental para decir que todos somos malos?", se ha lamentado.



Saliendo una vez más en defensa de Rocío Flores, y sin poder creerse lo que Rociíto ha desvelado en el último capítulo de su docuserie, Rosa ha estallado en contra de su sobrina: "Decir de su hija cuando le pregunta por la casa de Miami que ya había germinado la semilla del mal... ¿a una niña de 9 años por favor? Que las que somos madres sabemos lo que duele un hijo. Como voy a decir que a mis hijos le ha germinado el mal, la semilla del diablo, ¿con 9 añitos? Si no tiene esa maldad, esa picardía, ese odio...", ha terminado la ex de Amador preguntándose qué dirán ahora tras el desgarrador grito de Rocío Flores pidiendo a su madre que termine todo esto.