Resistir y persistir

Madrid, 16 abr (EFE).- El esprint final en LaLiga Santander encara una trigésima tercera jornada en la que el Atlético de Madrid se afana en resistir la presión de sus rivales en la lucha por el título, cuya misión es persistir en el acoso.

Con un programa concentrado en el domingo y con dos partidos aplazados por la disputa este sábado de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Barcelona, el Atlético de Madrid defiende la iniciativa en la carrera hacia la corona en la que están inmersos el conjunto azulgrana y el Real Madrid y, a la que se ha sumado, a mayor distancia, el Sevilla.

Recibirá el conjunto del argentino Diego Pablo Simeone al colista, el Eibar. La necesidad del cuadro vasco de los puntos en su angustiosa pelea por la permanencia convierte lo que podría ser un partido fácil para el Atlético en un encuentro que exige la máxima atención.

La dubitativa marcha en las últimas jornadas del líder le obliga a recomponerse para defender el punto que tiene sobre el Real Madrid, los dos sobre el Barcelona y los seis sobre el Sevilla. Además lo hará sin el goleador uruguayo Luis Suárez y el luso Joao Felix, lesionados.

El argentino Ángel Correa, el belga Yannick Carrasco y Marcos Llorente se perfilan como la línea atacante y el capitán Koke Resurrección llevará la manija en la medular. Simeone tiene las dudas del lateral inglés Kieran Trippier y el zurdo francés Thomas Lemar, que se retiraron lastimados en el duelo contra el Betis.

El Eibar, que no gana partido alguno desde el 3 de enero y que nunca ha vencido a domicilio al Atlético de Madrid, también tiene la notable baja de su principal factor de desequilibrio por banda, el joven internacional Bryan Gil, así como el centrocampista senegalés Pape Diop.

José Luis Mendilíbar tratará de reforzar la medular y de que su equipo demuestre su habitual valentía que esta campaña no se está viendo reflejada en ataque. De hecho es el equipo menos goleador -junto al Getafe-. Prueba, por lo tanto, más que exigente ante un líder que es el equipo que presenta la mejor defensa del torneo.

Es precisamente el cuadro getafense el que pondrá a prueba al Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el equipo del francés Zinedine Zidane acude a por su quinta victoria liguera seguida para mantener intactas sus opciones de revalidar el título.

Se presenta pletórico de moral después de certificar en Anfield su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, pero físicamente al límite. Además, al desgaste acumulado y a las numerosas e importantes bajas a las que se han sumado por sanción Nacho Fernández y el brasileño Casemiro se le unen los 'tocados'. Zidane está obligado a buscar soluciones. Se avecina un once de emergencias.

Para el conjunto de José Bordalás el encuentro no es menos importante. Se ha metido en un lío. Ha ganado solamente un partido de los últimos doce disputados y tiene la zona roja a seis puntos. Tradicionalmente no se le da bien el Real Madrid, al que no gana desde agosto de 2012 y al que no le ha marcado en los últimos cinco partidos.

Y mientras el Barcelona se centra en la final de la Copa del Rey ante el Athletic en La Cartuja, el Sevilla tiene otro partido de enjundia en el Reale Arena ante la Real Sociedad, que está inmerso en la cerrada lucha que hay también por la Liga Europa.

Las cuatro victorias y un empate en los últimos cinco encuentros han permitido al equipo de Julen Lopetegui amarrar la Champions a la par que le mantienen a la expectativa incluso de luchar por lo máximo.

Tres años lleva la Real sin vencer al Sevilla. Además, este partido no le llega en un buen momento. Arrastra dos derrotas y dos empates, y tiene problemas en la medular Imanol Alguacil por los problemas físicos de hombres clave como Mikel Merino, David Silva y Asier Illarramendi.

Betis y Villarreal son los otros equipos inmersos en la pugna por la Liga Europa. El equipo del chileno Manuel Pellegrini, que ha empatado sus dos últimos partidos, recibirá a un Valencia sin el goleador uruguayo Maxi Gómez, sancionado con dos partidos de suspensión, ni el central hispano-brasileño Gabriel Paulista, con uno; y el cuadro de Unai Emery, sorprendido por Osasuna la pasada jornada pero con el acicate moral de la clasificación para la semifinal de la Liga Europa, visitará al Levante en un duelo regional.

La angustia se vivirá en Mendizorroza en un encuentro clave en la lucha por la salvación. El Alavés, penúltimo y que no gana desde el 5 de febrero, recibirá al renacido Huesca, que ha salido del descenso con dos victorias con sendos dobletes de Rafa Mir.

El Elche, que cierra la zona roja a un punto de Valladolid y el propio Huesca, visitará en El Sadar a Osasuna, cuya victoria en La Cerámica le acercó a la salvación, pero que tratará de volver a ganar en casa después de dos meses.

El Cádiz espera sellar ya casi definitivamente la permanencia antes de medirse el próximo jueves al Real Madrid. El equipo de Álvaro Cervera persigue su tercer triunfo consecutivo ante el Celta, que tiene la baja significativa en ataque de Santi Mina.

- Programa de la 33ª jornada (hora CET, -2 GMT):

. Domingo:

14.00 Osasuna-Elche

14.00 Real Sociedad-Sevilla

16.15 Alavés-Huesca

16.15 Atlético de Madrid-Eibar

18.30 Betis-Valencia

18.30 Cádiz-Celta

21.00 Getafe-Real Madrid

21.00 Levante-Villarreal

Aplazados por la final de la Copa del Rey:

Athletic-Valladolid

Barcelona-Granada