Récords de contagios de covid-19 en países de América Latina y de muertes en Francia

actualiza con declaraciones de Macron ///París, 15 Abr 2021 (AFP) - Francia, uno de los países europeos más enlutados por el covid-19, superó este jueves el umbral de los 100.000 decesos, informaron autoridades de salud, cuando se enfrenta una tercera ola que tiene a los hospitales bajo fuerte presión.Sólo Reino Unido (127.000 muertos) e Italia (115.000) habían superado ya este umbral simbólico en Europa, pero otros países como Bélgica o Portugal tienen una tasa de mortalidad por habitante más alta."Pensamos en todas esas familias, en sus allegados, en los niños que han perdido a uno de sus padres, o a su abuelo, en todas esos hermanos de luto, esas amistades perdidas" recordó el presidente Emmanuel Macron mediante un tuit."Y si bien toda nuestra energía está dirigida a salir de esta crisis, no olvidaremos ningún rostro, ningún nombre", añadió."No hemos alcanzado el pico de hospitalizaciones, lo que significa que tenemos aún por delante días muy difíciles", había recordado el miércoles el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal. Actualmente cerca de 6.000 pacientes con covid están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que ha obligado a varios establecimientos a aplazar cirugías no urgentes. Es la primera vez desde abril de 2020 que se alcanza esta cifra de ocupación de camas UCI.Debido a este rebrote Francia volvió a decretar a finales de marzo medidas de confinamiento de alcance nacional: la población no pueden salir a la calle pasadas las 19H00 ni desplazarse, a ninguna hora, a más de 10 kilómetros de sus casas, salvo motivos laborales o médicos.Las guarderías y las escuelas primarias y secundarias se encuentran cerradas hasta el 26 abril como mínimo, así como los comercios no esenciales. - 22% de la población vacunada - La situación se degradó tras la propagación de la variante del virus británico. Ahora, esta cepa, que es considerada más contagiosa y mortal, se ha convertido en la versión mayoritaria del virus en Francia.Según el ministro de Salud, Olivier Véran, la cepa británica ya supone "80% de los contagios". Para intentar evitar la expansión de otras cepas, principalmente la brasileña, conocida como P1, Francia anunció el martes la suspensión de todos los vuelos con Brasil hasta al menos el 19 de abril.Aunque sigue siendo minoritaria en Europa, los profesionales de salud alertaban desde hace unos días sobre los riesgos de esta variante, más contagiosa, y que se propagó como la pólvora en el gigante sudamericano.Paralelamente, el gobierno intenta redoblar los esfuerzos en la vacunación contra el covid para lograr la inmunidad colectiva. Tras haber comenzado de forma lenta a finales de diciembre, la campaña se ha acelerado en las últimas semanas, pese a los retrasos en las entregas de varios laboratorios y las dudas sobre los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca y la de Johnson & Johnson. Según las cifras oficiales, 11,6 millones de personas han recibido al menos una dosis de una de las vacunas disponibles contra el covid-19 en Francia, lo que corresponde al 22,1% de la población adulta, y 4,1 millones han recibido dos dosis."Para que una población esté protegida (...) necesita alcanzar entre el 80% y el 85% de vacunados", señaló el virólogo Bruno Lina al diario Le Parisien.El gobierno se puso como objetivo alcanzar a mediados de mayo los 20 millones de vacunados.Este contexto sombrío levanta dudas sobre la posibilidad de relajar las restricciones a mediados de mayo, la fecha que Macron fijó para una reapertura progresiva, con controles estrictos, de las terrazas de los restaurantes y cafés, que permanecen cerrados desde finales de octubre.meb-jz/mb ------------------------------------------------------------- Perú rompe récord con más de 13.300 contagios de covid-19 en un díaLima, 16 Abr 2021 (AFP) - Perú superó este jueves por primera vez la barrera diaria de los 13.000 contagios de covid-19, tras sumar 13.326 nuevos casos confirmados en momentos en que una segunda ola golpea sin tregua al país impulsada por la variante brasileña.La cifra difundida por el Ministerio de Salud elevó a 1.681.063 el total de contagios en 13 meses de pandemia en Perú, cuya población es de 33 millones de habitantes.Las muertes anunciadas el jueves se incrementaron en 337 en las últimas 24 horas, consolidando el promedio de 300 de días recientes y acumulando 56.149 decesos desde marzo de 2020. El nuevo récord de contagios supera en más de 400 la marca del 1 de abril de 12.916 casos en un día.La segunda ola tiene sin aliento al sistema sanitario que trabaja sin pausa y con hospitales al límite de sus capacidades: 15.119 pacientes, 2.603 en cuidados intensivos y escasez de oxígeno medicinal.El récord de muertes diarias es de 384, el 10 de abril. Para hacer frente a la ola, el gobierno reimpuso a partir del 25 de abril la cuarentena dominical obligatoria en Lima y 41 de las 196 provincias peruanas, principalmente de la zona andina y la costa, por estar en "riesgo extremo" de contagios de covid-19."Lamentamos comunicar que los contagios no se han reducido, y en la última semana se ha incrementado en un 43,9% el número de personas fallecidas a causa de la covid", dijo el miércoles la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, al anunciar las nuevas restricciones en rueda de prensa.Perú sufre desde diciembre los embates de una segunda ola con un aumento sostenido de las cifras de contagios y decesos. En Lima, el 40% de los contagios se debe a la variante brasileña, según el ministro de Salud, Oscar Ugarte.Durante abril se ha registrado diariamente, en promedio, 1.352 contagios y 95 decesos más que en marzo.El confinamiento dominical estuvo vigente en marzo, después de una cuarentena durante todo febrero en Lima y otras zonas, y fue levantado por los comicios presidenciales y legislativos del domingo.En medio del aumento de contagios y muertes los peruanos acudieron a las urnas para elegir al sucesor del presidente interino Francisco Sagasti y renovar al Congreso. En Perú el sufragio es obligatorio y las autoridades descartaron posponer los comicios.El candidato izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori irán a un balotaje el 6 de junio.En las semanas previas a la primera vuelta, los candidatos (18 en total) encabezaron mitines con cientos de personas amontonadas, lo que generó críticas del gremio médico y temores de que los contagios aumenten en las semanas venideras.ljc/mps ------------------------------------------------------------- Ecuador registra 4.892 casos en un día, la segunda cifra más alta en pandemiaQuito, 15 Abr 2021 (AFP) - Ecuador, de los países más golpeados de Latinoamérica por el covid-19, registró 4.892 casos en las últimas 24 horas, la segunda cifra diaria más alta durante la pandemia, llevando el total de contagios a 355.431 el jueves, según datos oficiales.El récord diario de infectados en el país, con 17,4 millones de habitantes, es de 11.536 el 24 de abril de 2020, cuando el gobierno ecuatoriano hizo un reajuste al alza del número de casos en medio de lo peor de la crisis sanitaria.Además del total de 355.431 casos (2.043 por cada 100.000 habitantes), Ecuador reportó el jueves 89 nuevos fallecidos, elevándose la cifra total a 17.489 víctimas fatales.Médicos y autoridades sostienen que hay un subregistro de fallecidos por la pandemia en el país.La cantidad de muertos por todas las causas se disparó desde que se declaró la presencia del covid-19 en el territorio nacional, el 29 de febrero de 2020.Entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 se registraron 53.000 muertes más que en el mismo periodo anterior, de acuerdo con el estatal Registro Civil.Por otro lado, la nación lleva una demora en el proceso de vacunación. Hasta el pasado sábado, había inmunizado con las dos dosis a 183.300 personas, mientras que otras 274.160 han recibido la primera.El gobierno del presidente Lenín Moreno, que concluirá el 24 de mayo próximo, sostiene que ha negociado la compra de 20 millones de dosis, que llegarán hasta setiembre próximo, para inmunizar a un 57% de la población.sp/yo ------------------------------------------------------------- Chile vacuna contra covid al 50% de su población objetivo con al menos una dosis =(Fotos)= Santiago, 15 Abr 2021 (AFP) - Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron este jueves que se alcanzó a vacunar con una dosis al 50% de la población objetivo, en el mismo día en que se batió el récord de muertes por covid-19 en una jornada, con 218 fallecidos.Durante este jueves se completó la cifra 7,6 millones personas que recibieron al menos la primera dosis de las vacunas del laboratorio chino Sinovac o Pfizer/BioNTech, las únicas que se administran en Chile. El número equivale a un 50% de la población objetivo a vacunar: 15,2 millones de personas (el 80% de los 19 millones de habitantes del país austral).Del total de vacunados, 5,1 millones recibieron ya las dos dosis, lo que equivale al 32,7% de la población objetivo.Pero al tiempo que Chile es uno de los países con mejor ritmo de vacunación del mundo, se encuentra inmerso de lleno en la segunda ola de contagios, con cifras superiores a 9.000 casos en algunas jornadas.Este jueves, el número de nuevos contagios llegó a 7.357 y se registró la cifra récord de fallecidos en 24 horas: 218 decesos, el más alto desde el primer caso de coronavirus reportado en el país en marzo de 2020."El número de fallecidos es mayor, porque el servicio del Registro Civil durante sábado y domingo sufre un retraso en la entrega de datos. Obviamente tenemos un aumento en la cantidad de fallecidos pero el promedio se mantiene en torno a los 100 o 110 fallecidos diarios", explicó el ministro de Salud, Enrique Paris, en rueda de prensa.Chile acumula más de 1,1 millones de contagiados y casi 25.000 fallecidos, mientras el 90% de la población se encuentra bajo cuarentena. Desde inicios de abril, las fronteras están cerradas y desde hace un año rige el toque de queda nocturno.Este nuevo embate de la pandemia tiene al sistema hospitalario ocupado en más de un 95% respecto a las camas críticas, donde, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ola, están ingresando ahora más menores de 39 años que mayores de 70. Expertos apuntan a que el levantamiento temprano de restricciones (como la apertura de gimnasios, casinos y colegios), la entrega de un permiso para ir de vacaciones a otras localidades y la falsa sensación de seguridad de la población tras el avance de la vacunación han contribuido al aumento de contagios.La circulación de nuevas variantes del virus también podría explicar el incremento.apg/pa/lda