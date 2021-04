Primeras imágenes de Claudia Osborne tras la noticia de su boda con José Entrecanales Jr

15/04/2021 Claudia Osborne dio un paseo con su mascota por el centro de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La hija de Bertín Osborne, muy tímida, prefiere no confirmar su enlace con su novio desde hace poco más de un año



MADRID, 16 (CHANCE)



Claudia Osborne se ha convertido en noticia en los últimos días después de que se haya filtrado la noticia de su compromiso matrimonial con José Entrecanales Jr, con el que después de poco más de un año de relación ya estaría preparando una boda íntima que ya habrían comunicado a sus familiares más cercanos. Muy discreta con su vida privada, la hija de Bertín Osborne ha reaparecido públicamente en compañía de su mascota sin querer confirmar su enlace con el hijo del presidente de Acciona.



Disfrutando del poco tiempo libre que le deja su profesión de coach, Claudia aprovechó en esta ocasión para pasear el centro de la capital muy bien acompañada por su perrito. Derritiéndose en muestras de cariño con su fiel compañero, la joven se sentó en la terraza de un exclusivo restaurante junto a una amiga con la que compartió confidencias durante toda la jornada.



Siempre muy discreta con su vida privada, la hija de Bertín Osborne no quiso confirmar ni desmentir la noticia de su próximo enlace con José Entrecanales ya que la joven prefiere mantener su relación alejada del foco mediático que le rodea. Con un claro y escueto "no voy a hacer ningún comentario" la joven quiere acabar con los rumores de su posible boda.



Independientemente de la confirmación de la pareja, algunos familiares y amigos de Claudia sí que se han apresurado por darle la enhorabuena a la pareja por este nuevo paso que podrían dar. Entre los que se han mostrado muy ilusionados con la noticia ha estado Fabiola Martínez que no dudó en felicitar a la hija de su ex marido con una gran sonrisa.



Hijo de José Manuel Entrecanales, actual presidente de Acciona, José y Claudia comenzaron su relación al inicio de la pandemia, una etapa que les ha servido para afianzarse aún más incluso planteándose pasar por el altar.