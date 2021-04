Portaltic.-El Asistente de Google evitará que suenen las llamadas en los altavoces inteligentes cuando el usuario no esté en casa

16/04/2021 Google Nest Mini POLITICA GOOGLE OFICIAL



MADRID, 16 Abr. (Portaltic/EP)



La aplicación Google Home incluirá la opción de que las llamadas no suenen a través de los altavoces o pantallas inteligentes cuando el usuario no se encuentre en casa, que se basará en la detección de la presencia del teléfono móvil de la persona.



Google ha compartido en las novedades de Google Home en la Play Store la nueva función, que se denominará "Sonar solo cuando estés en casa", y se habilita bajo la decisión del usuario, con la que permitirá la desactivación del sonido de las llamadas entrantes en los dispositivos como altavoces o pantallas inteligentes.



Esta función se desarrollará a través del Asistente de la compañía, y se basa en la detección de la presencia, que determina según si el teléfono móvil del usuario está en casa -o cerca de los dispositivos conectados del hogar- o no.



La novedad estará disponible en la versión 2.36.1.9 de Google Home "en los próximos días" en Android para llamadas desde Duo u otro tipo de operadores móviles, pero ya se puede activar en dispositivos iOS desde hace unos días, según han compartido desde Android Police.



Según la información compartida, que acompaña con unas capturas, para activar la herramienta será necesario habilitar la localización de presencia general. Además, conforme a lo mostrado por el medio, esta acción no permitirá a otras personas coger las llamadas que reciba el asistente de Google.