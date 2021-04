Perú.- El tercer candidato más votado en Perú descarta respaldar a Castillo: "Llevaría al país a una dictadura"

11/04/2021 Rafael López Aliaga abandona la sede de su campaña tras las elecciones POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL PERÚ EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga, tercero en las elecciones del pasado domingo, ha negado que haya hablado con el virtual vencedor, Pedro Castillo, y ya ha dejado claro que no le apoyará en ningún caso, ya que considera que llevaría al país a una "dictadura".



"Renovación Popular no apoyará al partido del señor Castillo, pues su plan de gobierno llevaría a nuestro país a ser una dictadura cruel, similar a Venezuela o Cuba", ha sentenciado López Aliaga, que obtuvo el 11,69 por ciento de los sufragios y se ha quedado fuera de la segunda vuelta.



Asimismo, ha afirmado que no ha hablado con Castillo ni hay "ninguna reunión pactada", horas después de que el líder izquierdista asegurase ante los medios que habían hablado, en una comparecencia en la que anticipó que el lunes comenzaría los contactos formales con distintos partidos, según la emisora RPP.



Castillo obtuvo contra pronóstico la victoria electoral, con un 19,11 por ciento que le garantiza una segunda ronda en la que se enfrentará con Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, que logró el 13,36 por ciento de los sufragios. Ambos candidatos representan a ideologías antagónicas, por lo que dependen en gran medida de las posiciones que adopten otras formaciones y líderes políticos.