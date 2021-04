Perú acelera para vacunar contra la covid a todos los mayores de 80 años

La nueva estrategia comenzó en Lima con una serie de once centros de vacunación masiva con los que el Ejecutivo espera vacunar este fin de semana a más de 100.000 personas de adultos mayores de más de 80 años de 22 distritos de la capital. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Lima, 16 abr (EFE).- El Gobierno peruano dio este viernes el pistoletazo de salida a su nuevo plan de vacunación con el que espera lograr antes de agosto la vacunación de todos sus mayores de 80 años y avanzar en la de los mayores de 65 años, que en total suman más de 4,3 millones de personas.

La nueva estrategia comenzó en Lima con una serie de once centros de vacunación masiva con los que el Ejecutivo espera vacunar este fin de semana a más de 100.000 personas de adultos mayores de más de 80 años de 22 distritos de la capital.

"Es un proceso complejo y sin precedentes en la historia de la vacunación peruana. Este programa es un enorme desafío, mucho mayor que los desafíos afrontados anteriormente", enfatizó el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, durante una visita a uno de los centros de vacunación.

El mandatario supervisó el inicio de la vacunación en el complejo deportivo de Andrés Avelino Cáceres, una de las sedes de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 acondicionada ahora con módulos para la vacunación que el fin de semana habían servido como centros de votación para las elecciones generales.

En este punto, que dispone de un estacionamiento para que los receptores de la vacuna sean inmunizados sin bajar de los automóviles, se espera inmunizar a unas 13.500 personas mayores de 80 añosentre este viernes y el domingo.

POBLACIÓN VACUNADA A FINAL DE AÑO

Durante la visita al centro de vacunación, Sagasti reiteró su compromiso en que toda la población peruana y los extranjeros residentes mayores de edad serán vacunados antes de final de año.

"No quedará ninguna persona sin vacunar", insistió Sagasti, cuya Administración ha podido iniciar en abril la vacunación de manera masiva al disponer de un mayor suministro de vacunas procedentes de la estadounidense Pfizer.

Hasta ahora había 676.000 vacunados entre personal sanitario de primera línea de atención de covid-19, personas de la tercera edad, policías, militares y bomberos, que fueron inmunizados con un millón de dosis de la farmacéutica estatal china Sinopharm llegado en febrero y cerca de medio millón de Pfizer.

El jefe de Estado recordó que, cuando asumió la Presidencia de manera transitoria el 17 de noviembre, sus predecesores no habían cerrado ninguna compra de vacunas y que ahora el Estado peruano tiene garantizadas 48 millones de dosis para este año, mientras sigue negociando con otras empresas.

El grueso de este suministro proviene de los 20 millones de vacunas adquiridas a Pfizer y los 14 millones a la británica AstraZeneca, cuyos primeros envíos se esperan para este segundo trimestre de 2021, lo que servirá para otras regiones de Perú que no disponen de la logística para vacunar con Pfizer.

DIFICULTADES EN NEGOCIACIONES

"Seguimos en negociaciones y hemos encontrado dificultades. Muchos países que exportaban vacunas como China, Rusia o India están restringiendo las exportaciones porque han tenido olas de contagios muy grandes. Los calendarios que estábamos a punto de cerrar se han extendido un poco más", apuntó Sagasti.

El inicio de la vacunación masiva en Perú coincide con el peor momento de la pandemia en el país, que el jueves registró el récord de nuevos contagios registrados en un solo día con 13.326, menos de una semana después de que batiese el récord de fallecidos diarios confirmados por covid-19, con 384 defunciones en 24 horas.

En total Perú acumula cerca de 1,7 millones de casos sintomáticos confirmados, de los que más de 56.000 han fallecido, una cifra que está en revisión, pues el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revela 151.000 decesos por encima de los registros habituales desde que comenzó la pandemia.