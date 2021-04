Perfumerías Avenida, fragancia de campeonas

Las jugadoras del Perfumerias Avenida celebran su clasificación para la Final Four tras su victoria ante Spar Girona en el partido de los cuartos de final de la EuroLiga de baloncesto femenino el pasado 19 de marzo. EFE/J.M.GARCÍA/Archivo

Salamanca, 16 abr (EFE).- De una perfumería de la calle Toro de Salamanca a la 'Final Four' de Estambul. El equipo más laureado del baloncesto español buscará de nuevo el sueño de la Euroliga que ya conquistó en 2011. Su historia de éxito es también la de un proyecto empresarial extendido por todo el país, con 200 establecimientos.

El equipo liderado por la base española Silvia Domínguez, con la irrupción arrolladora de la estadounidense Katie Lou Samuelson, su compatriota Tiffany Hayes y valores de futuro como Maite Cazorla y Leonor Rodríguez afrontará ante el Sopron húngaro este viernes las semifinales del torneo que decide al mejor de Europa. Por el otro lado asoman 'cocos': el Fenerbahce turco y el Ekaterimburgo ruso.

Ya saben lo que es reinar en Europa: lo hicieron en 2011 en Ekaterimburgo (Rusia) con un equipo en el que también estaba Domínguez, junto con jugadoras que hicieron historia en la selección española, como Alba Torrens, Marta Xargay, Sancho Lyttle, Laura Gil o Anna Montañana. "Al año siguiente nos desmantelaron el equipo", recuerda su presidente, Jorge Recio, en una conversación con EFE.

El Perfumerías Avenida actual es el resultado de un sueño de una familia empresaria salmantina, los Recio, y el anhelo de un presidente, Jorge Recio -el pequeño de los hermanos-, y de un gerente, Carlos Méndez, que han buscado a las futuras estrellas del baloncesto femenino internacional hasta llegar a la cima.

LA LLEGADA AL BALONCESTO

La historia deportiva entronca con la de una empresa que arrancó hace más de un siglo con una perfumería en la calle Toro de Salamanca, aún abierta hoy. "Mi abuelo comenzó en los años 40 y 50 a hacer distribución a otras tiendas, con un pequeño almacén", recuerda Jorge Recio.

A partir de ahí arrancó la expansión de un negocio que fue distribuidor de perfumería para la cadena de supermercados Tragoz hasta su desaparición a mediados de los 90. Al perder esa vía de negocio, la familia Recio decidió comenzar a expandir su propia marca con tiendas propias.

Perfumerías Avenida tenía unas decenas de tiendas cuando se cruzó en su camino el club de baloncesto salmantino, en marcha desde los años 80 y en la primera división de la Liga Femenina desde 1991, cuando entrenado por Juan Luis Suárez comenzó a descubrir a jóvenes promesas del baloncesto femenino, como las hermanas Juanes -Yolanda y Sonia-, Pilar Delgado o Enma Bezos.

En la temporada 94-95, el equipo, entrenado por un histórico del baloncesto femenino nacional como José Ignacio Hernández, logró llegar a las semifinales de la Copa de la Reina. En aquella temporada apareció una joven Amaya Valdemoro, que estuvo en el club dos temporadas logrando el subcampeonato de la Liga 1995-96.

En 2001, una pugna política provocó la amenaza de que el equipo saliera de Salamanca. El ayuntamiento local buscó empresas que puedan asegurar al menos la permanencia de la cantera y contactó con la familia Recio. "Nos llamó el alcalde y nos propuso que apoyáramos la cantera, que tenía unas 300 niñas", relata Jorge Recio.

La sangre no llegó al río y la empresa de viajes se quedó, lo que fructificó en el Viajes Halcón-Perfumerías Avenida. Ya no se bajaron de los primeros puestos, con estrellas como Anna Montañana, Nuria Martínez, Silvia Domínguez, Isa Sánchez, Marta Xargay, Sancho Lyttle o Alba Torrens; y técnicos como Jordi Fernández, Lucas Mondelo, Víctor Lapeña, Miguel Ángel Ortega o el actual, Roberto Íñiguez.

"Estábamos en un pabellón pequeño y crecimos regalando entradas en las tiendas. Creamos una afición que se ha convertido en la más importante del baloncesto español, con unos 2.500 abonados desde 2004. Fuimos el primer club que empezó a cobrar por el abono en baloncesto femenino. En deporte es necesario creer", explica Recio.

CRECIMIENTO EN PARALELO

El Perfumerías Avenida se ha convertido en el club más laureado del baloncesto español superando al Ros Casares valenciano, que desapareció en 2012 tras ganar la única final española de la historia de la Euroliga al Rivas Ecópolis madrileño, también desaparecido. Al mismo tiempo, la cadena de tiendas creció hasta alcanzar los 200 establecimientos.

"Nosotros tenemos claro que tanto como empresa como en el deporte, tienes que aportar lo que sabes que puedes hacer. Hubo equipos que apostaron fuerte y luego desaparecieron. Nosotros hemos permanecido", remarca el presidente del club.

Desde 2002 el equipo forma parte del Grupo Recio, primero en colaboración con Halcón Viajes, y luego en solitario. Su éxito ha sumado a la empresa. "Nos ha dado reconocimiento nacional. En muchas partes de España nos conocen no por las tiendas, sino por el equipo", explica.

La pandemia paralizó a ambos. En 2020, ganaron la Copa de la Reina como anfitrionas un 8 de marzo y al día siguiente tuvieron que suspender un viaje para jugar un partido de Eurocopa, que acabaría también suspendida. "Se nos acabó la temporada, cuando íbamos primeros en Liga y Eurocopa", rememora Recio. Al mismo tiempo, las tiendas se vieron afectadas por el confinamiento.

Y la reacción ha sido también paralela. La cadena de perfumerías ha apostado por el comercio electrónico para recuperar las ventas, aun sin dejar de abrir seis tiendas en este periodo, "El comercio, la banca, todos hablan de cerrar tiendas y volcarse en internet. En eso estamos todos. Hemos abierto una tienda en Santiago de 1.100 metros, pero las de 40 metros tienden a desaparecer", reconoce.

De la misma forma, el Perfumerías ha conseguido plantarse en Estambul con un equipo rejuvenecido -ocho de trece jugadoras tienen 25 años o menos- y de la mano de Roberto Íñiguez, que disputará su séptima 'Final Four', aspiran a plantar cara a equipos que les superan en presupuesto.

"Estar en la final sería un sueño que ojalá el viernes por la noche hayamos conseguido. Pero un deportista siempre quiere más, aunque con los equipos rusos o turcos la diferencia sea abismal", finaliza el presidente del Perfumerías Avenida, el equipo que destila la fragancia de las campeonas del baloncesto español.