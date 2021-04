Papa Francisco.- Benedicto XVI cumple hoy 94 años, ocho como papa emérito

ROMA, 16 (EUROPA PRESS)



El papa emérito, Benedicto XVI, cumple este viernes 16 de abril 94 años y lo celebrará en el convento 'Mater Ecclesiae' del Vaticano de manera íntima y discreta, de la misma manera que vive desde que hace más de ocho años, renunciara al pontificado.



En una reciente entrevista, Benedicto XVI defendió su decisión de renunciar al Pontificado, la cual anunció hace ocho años, el 11 de febrero de 2013 y que se hizo efectiva el 28 de ese mismo mes. "Fue una decisión difícil pero la tomé en conciencia y creo que hice bien. Algunos de mis amigos algo 'fanáticos' siguen enfadados, no han querido aceptar mi decisión", ha declarado Ratzinger en una entrevista concedida al periódico italiano 'Corriere della Sera'.



Tres días después de su cumpleaños, el 19 de abril, será el 16 aniversario de su elección como Papa número 265 de la Iglesia católica. Durante sus ochos años de Pontificado encaró problemas de la Iglesia católica como los casos de abusos sexuales a menores -el Vaticano reconoció 4.000 casos de abusos por parte de sacerdotes- o la reforma del Banco Vaticano y las normas del Cónclave. Proclamó a 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos, su predecesor el papa Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011; algo que no ocurría desde la Edad Media.



Además, se convirtió en el primer papa tuitero, aportando modernidad a la Iglesia. Benedicto XVI escribió tres encíclicas y continuó el camino de su predecesor Juan Pablo II y visitó 24 países de cuatro continentes en 100 días de los 2,800 de su Pontificado. Viajó tres veces a España y Asia fue el único continente al que no llegó a ir.



Joseph Aloisius Ratzinger, nacido en Baviera (Alemania) el 16 de abril de 1927 Además de su lengua materna, la alemana, Benedicto XVI habla italiano, latín, francés e inglés. Como cardenal Ratzinger, conocido como 'guardián de la fe' por su condición de Prefecto para esta Congregación. "Hasta cierto punto, le dije a Dios: por favor, no me hagas esto... Evidentemente, Él no me escuchó", confesó tras su elección como pontífice.



Además, de sus encíclicas, escribió numerosos libros, de entre los más destacados, la trilogía sobre Jesús de Nazaret, en la que aportó datos destacados sobre la vida de Cristo, o el texto autobiográfico 'Mi vida'. Siempre compaginó la escritura con la docencia, sobre todo en el ámbito de la filosofía y la teología.