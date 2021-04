O.Próximo.- Israel asegura haber atacado instalaciones de Hamás en represalia a un cohete lanzado desde Gaza

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha informado este jueves por la noche de un ataque contra instalaciones de Hamás en represalia a un cohete que había sido lanzado horas antes desde Gaza.



En concreto, el ataque israelí habría afectado a una instalación de manufactura de armas, a un túnel de contrabando y a un puesto militar.



"No toleramos ninguna amenaza a los civiles israelís", ha advertido el Ejército a través de su cuenta de Twitter.



Horas antes, un cohete había aterrizado en un área abierta en territorio israelí, informa 'The Jerusalem Post', lo que hizo saltar las sirenas de cohetes en Sderot, Ibim y Nir Am, en el sur del país.



Se trata del primer intercambio de ataques de abril, ya que desde finales de marzo, cuando un cohete cayó en una área abierta cerca de Beersheba --donde el primer ministro Benjamin Netanyahu visitaba un restaurante--, no se registraba ningún incidente de este tipo.



Por su parte, los medios palestinos han indicado que en la noche de este jueves han tenido lugar hasta seis ataques llevados a cabo por el Ejército israelí.