Moby sigue desvelando su nuevo disco tras aliarse con un sello de música clásica

Nueva York, 16 abr (EFE).- El músico neoyorquino Moby siguió este viernes desvelando las canciones de su nuevo disco "Reprise", que saldrá a la venta el próximo 28 de mayo y en el que se ha aliado con el prestigioso sello de música clásica Deutsche Grammophon, al adelantar un segundo single, "The Lonely Night".

Moby cuenta en la canción con el antiguo líder de "Screaming Trees", el cantante y compositor Mark Lanegan, que forma un dúo con el actor y leyenda del contry Kris Kristofferson.

Sus graves y hechizantes voces se funden con los sonidos de la guitarra, el piano y el órgano, que resulta en una suave canción, y que, según el comunicado distribuido a la prensa, es "una de las canciones predilectas del propio Moby".

Con "Reprise", Moby, de 55 años y natural del barrio de Harlem, colabora por primera vez con Deutsche Grammophon, e incluye versiones reimaginadas de sus propios éxitos, como “Go”, “Porcelain”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” y “Why Does My Heart Feel So Bad?”.

"Tanto el single como el álbum reflejan el deseo de Moby de proyectar fuertes emociones y comunicarlas", apunta el texto, que señala que el artista trata de cumplir con este objetivo a través de “la sencillez y vulnerabilidad que puedes conseguir con la música acústica o clásica”.

"Perdón si esto suena muy evidente, pero para mí el principal objetivo de la música es comunicar emociones, compartir algún aspecto de la condición humana a quien pueda estar escuchando", señaló Moby a finales de marzo, cuando anunció el lanzamiento de "Reprise".

El disco, que cuenta también con la participación de la Orquesta de Budapest, está inspirado precisamente en el concierto de música clásica que dio Moby en 2018 con el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, que fue muy bien recibida.