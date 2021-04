Memo filtrado de ByteDance revela altas proyecciones de ingresos

(Bloomberg) -- ByteDance Ltd. se prepara para una histórica oferta pública inicial y se ha filtrado un memorando interno que muestra que el propietario de TikTok apunta a aumentar las ventas de publicidad en China en 42% y triplicar el tamaño de su negocio de comercio electrónico este año.

El titán de internet busca aumentar los ingresos publicitarios de sus negocios con sede en China, incluidos Douyin y Toutiao, a 260.000 millones de yuanes (US$39.800 millones) este año frente a los 183.000 millones de yuanes en 2020, según el memorando visto por Bloomberg News. El objetivo excluye al popular TikTok. También apunta a un valor bruto de comercio electrónico de hasta 600.000 millones de yuanes, en contraste con los 170.000 millones del año pasado.

Douyin, el gemelo chino de TikTok, apunta a 680 millones de usuarios activos diarios, en comparación con cerca de 610-620 millones en marzo. Los objetivos son preliminares y aún están sujetos a cambios, según una persona familiarizada con el asunto, quien solicitó el anonimato. Un portavoz de ByteDance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

Los fuertes objetivos resaltan la intención de ByteDance de enfrentarse a las mayores empresas de internet de China. La firma, cuyos ingresos generales se duplicaron con creces a US$35.000 millones el año pasado, ha comenzado los preparativos para una salida a bolsa de algunos de sus principales negocios, incluido Douyin, y está eligiendo entre Hong Kong y Estados Unidos como sede de cotización, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Podría recaudar al menos varios miles de millones de dólares de una cotización de los activos chinos, aunque el tamaño aún podría cambiar ya que las deliberaciones están en una etapa temprana.

Si ByteDance alcanza su objetivo de ventas, su rama china habrá logrado en nueve años lo que Facebook hizo en 13 años, y eso excluye a TikTok y otras empresas en el extranjero. En US$40.000 millones, el naciente negocio publicitario sería aproximadamente el doble de el de YouTube.

Fundada por Zhang Yiming en 2012, ByteDance demostró la rara capacidad de crear servicios de repetición en competencia con gigantes como Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd. Su primer gran éxito fue el agregador de noticias Toutiao, que significa “titulares” en chino. TikTok se convirtió en un fenómeno global, mientras que Douyin lidera el mercado interno de China. El fundador de 38 años ahora figura entre las personas más ricas del mundo después de que las acciones de ByteDance cotizaran en el mercado privado a una valoración de más de US$250.000 millones, dijeron personas familiarizadas.

El mes pasado, la compañía contrató a su primer director financiero, Chew Shou Zi, quien supervisaba Xiaomi Corp. como jefe de finanzas hace más de dos años. El nombramiento ha alimentado la especulación sobre los planes del gigante de las redes sociales para salir a bolsa.

ByteDance está aumentando su competencia con Alibaba, y se espera que las ventas de anuncios de marcas y comerciantes alcancen al menos la mitad de las de las empresas más grandes este año, según el memo. Es probable que el comercio electrónico supere a los juegos para convertirse en el principal contribuyente a sus ingresos publicitarios este año

