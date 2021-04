Marta Fernández publica 'No te enamores de cobardes', una reflexión de la vida en relatos sobre cine y literatura

16/04/2021 MARTA FERNÁNDEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



Puede ser el sueño de cualquier periodista y Marta Fernández no solamente es un referente en el mundo de los medios de comunicación, sino que ha publicado recientemente un libro, que recibe el nombre de 'No te enamores de cobardes', con la editorial Círculo de Tiza que recopila textos periodísticos de la misma y que nos han hecho viajar a un mundo paralelo fabuloso.



Cuando hablamos de Marta Fernández hablamos de uno de los rostros conocidos de Informativos de Telecinco, Cuatro y también por sus servicios como profesional en Antena Tres. Ahora nos ha sorprendido con esta publicación que recopila textos de cine y literatura, con el que viajamos a una reflexión continua donde la psicología y el secretismo de esas historias están muy presentes.



Un relato que ningún cinéfilo debe perderse porque es una auténtica conversación entre el cine y los libros, dos mundos que están al borde del abismo y que se unen por un mismo puente, esa ficción que los construye y que nos permite soñar a todos los que consumimos esta cultura.



Y para los que sean seguidores a ultranza de Marta Fernández, se habrán dado cuenta que el título del libro es el mismo que utilizó la periodista hace años para un artículo que escribió para la revista 'Jot Down'. Algo que no solamente la hace más humana, sino que refleja muy bien la historia que con sus relatos nos deleita en cada página.