Laura Pausini actuará desde Los Ángeles en los Óscar

En la imagen, la cantante italiana Laura Pausini. EFE/Juanjo Martín/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 16 abr (EFE).- Laura Pausini interpretará su tema candidato al Óscar, "Io Sì", desde la azotea del Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles (EE.UU.), confirmó la organización a Efe este viernes.

La italiana actuará junto a la coautora de la canción, Diane Warren, en un programa especial antes de la entrega de premios, en el que también participarán el resto de candidatos a mejor canción original: Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton y Molly Sandén.

El especial, "Oscars: Into the Spotlight", servirá como sustitución de la tradicional alfombra roja, imposible de celebrar por la pandemia del coronavirus, que ha obligado a reinventar todo el formato de la gala.

De los cinco temas candidatos, cuatro se interpretarán en Los Ángeles y uno, el del musical "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", se grabará desde Islandia.

"Hemos ideado algunos momentos importantes antes y después de la gala. Nuestra sugerencia es sintonizar con toda la emisión, de lo contrario, se perderán algo realmente inesperado y divertido", afirmaron los productores del evento Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un comunicado.

Los nominados a los próximos Óscar podrán viajar a Los Ángeles al ser considerados como trabajadores esenciales, según una carta que la Academia envió con instrucciones a los invitados.

La misiva explicaba las condiciones que todos los participantes deberán cumplir, como una cuarentena de 10 días sin contacto con personas externas y tres pruebas PCR antes de viajar, al aterrizar y el día de la ceremonia.

Brad Pitt, Zendaya, Rita Moreno, Joaquin Phoenix y Harrison Ford serán algunos de los presentadores de los premios.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el primer listado de participantes de una ceremonia que, para adaptarse a la pandemia, cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo.

Para hacerlo de manera segura, los responsables han reservado Union Station, la estación central de trenes de Los Ángeles, donde han diseñado un espacio al aire libre que servirá como sede, además del tradicional Dolby Theatre y el Museo de la Academia.

"Mank", con diez candidaturas, es la película más nominada de los Óscar de la pandemia, en los que "Nomadland", con seis opciones de estatuilla, figura como principal favorita tras arrasar en esta extraña temporada de premios de Hollywood.