Latinoamérica.- Andorra prepara la XXVII Cumbre Iberoamericana con estrictas medidas de seguridad anticovid

Junto a España, Francia, Portugal, Chile y Costa Rica abordarán un tratado de actuación contra pandemias



ANDORRA, 16 (EUROPA PRESS)



El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha adelantado este viernes los detalles de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que contará con un fuerte dispositivo de seguridad con medidas para evitar la propagación del Covid-19, en una edición en la que intervendrán 22 países, aunque la mayoría de ellos lo hará telemáticamente.



En una rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo andorrano ha recordado que la celebración de la cumbre estaba prevista para noviembre de 2020 y que por la crisis sanitaria se pospuso hasta abril de 2021 y se decidió llevar adelante "en formato semipresencial".



El acto contará con la presencia de los jefes de Estado y de gobierno de Andorra, España --acudirá El Rey Felipe VI y Pedro Sánchez-- Portugal, Guatemala --organizador de la última cumbre-- y República Dominicana, que organizará la siguiente; además de con sus ministros de Exteriores, y acudirán 70 medios de comunicación presencialmente de 13 países distintos y 100 medios de 26 países se conectarán de forma telemática.



Por todo ello, los asistentes acreditados deberán hacer uso "en todo momento" de una mascarilla FFP2 o de tipo quirúrgica en los actos de la cumbre y deben llevar hecho un primer cribaje en su lugar de procedencia.



"En el momento de recoger la acreditación que da acceso a los actos de la cumbre, la organización solicitará el resultado de una prueba negativa de PCR realizada con un máximo de 48 horas antes" de haber entrado en Andorra.



Además, cada día se hará un test rápido de antígenos a los participantes tanto a la cumbre como al XIII Encuentro empresarial iberoamericano que se celebra desde el próximo lunes, y todos los actos seguirán los protocolos de seguridad de distancia social, mascarilla, ventilación e higiene de manos.



"Estoy convencido de que el evento que celebramos la semana que viene es el evento de más calado en el ámbito internacional y multilateral que habrá celebrado nuestro país", ha zanjado Espot, que ha destacado que con la organización del acto demuestran que Andorra está preparada para acoger este tipo de cumbres.



LA CUMBRE



Se espera que los jefes de Estado que acudan presencialmente a la cumbre sean recibidos "con honores" a medio día del martes y que realicen su primera intervención en el Encuentro empresarial en una mesa redonda junto a la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, a las 15 horas.



Tras la clausura de este Encuentro, el martes a las 17.15 horas se celebrará un acto paralelo que bajo el título 'Reformar y fortalecer el sistema de salud mundial para una mejor respuesta ante futuras pandemias', que reunirá al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al de Chile, Sebastián Piñera; al de Costa Rica, Carlos Alvarado; al primer ministro de Portugal, Antonio Costa y a Espot junto a Grynspan.



De forma telemática y aunque Francia no es un país miembro de la Conferencia Iberoamericana --solo participa como observador pero no tiene ni voz ni voto-- el presidente francés Emmanuel Macron participará telemáticamente en este encuentro que profundizará en el diseño de un tratado internacional que busca hacer frente a futuras pandemias.



"Se trata de realizar los trabajos preparativos de un nuevo convenio internacional para poder estar mejor preparados y responder mejor a futuras pandemias", ha concretado Espot.



Tras este acto, comenzará la Cumbre como tal con la recepción de las autoridades y con una ceremonia de inauguración que se prevé para las 20 horas, tras la que los invitados se reunirán en una cena de inauguración.



El miércoles tendrán lugar varias reuniones bilaterales entre los países que acuden presencialmente, una de ellas tendrá lugar entre el presidente andorrano el español y el Rey Felipe VI que también acudirá a la cumbre, ha destacado Espot.



Tras una comida oficial en honor a los jefes de Estado, se realizará una comida oficial paralela con los ministros de Exteriores, aunque la andorrana María Ubach, no asistirá por haber dado positivo en Covid, pese a que, como no tiene síntomas, sí participará telemáticamente en la cumbre.



Tras la comida se celebrará la firma del convenio marco para el impulso de la circulación del talento en el espacio iberoamericano, donde participarán los ministros de Asuntos Exteriores de España, Guatemala, Portugal, República Dominicana --todos ellos presencialmente-- y lo harán virtualmente, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá y Perú.



Una vez firmado, a las 16 horas, comenzará el plenario de la cumbre iberomericana que durará toda la tarde donde habrá diversas intervenciones, como la del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al de cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países invitados.



Después del pleno, habrá una declaración que pondrá fin y recogerá las conclusiones de la cumbre, se realizará el traspaso de la Secretaria 'protemtpore' a Republica Dominicana y por último se realizará una rueda de prensa en la que participarán Espot, Grynspan y Alvarado.