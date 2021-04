Kim Jong-un visita mausoleo en importante aniversario norcoreano

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha visitado el mausoleo donde reposan los restos de su abuelo y su padre con motivo del principal festivo nacional, informó hoy un medio estatal. EFE/EPA/KCNA/Archivo

Seúl, 16 abr (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha visitado el mausoleo donde reposan los restos de su abuelo y su padre con motivo del principal festivo nacional, informó hoy un medio estatal.

Kim visitó el jueves el Palacio del Sol de Kumsusan en Pionyang para rendir tributo a la figura de ambos, como es tradición en el "Día del Sol", festivo más importante del país que conmemora el nacimiento de su fundador, Kim Il-sung (1912-1994), abuelo del actual líder supremo.

Kim Jong-un estuvo acompañado por su mujer, Ri Sol-ju, según informó hoy la agencia estatal KCNA.

Entre los altos funcionarios que también visitaron Kumsusan junto a Kim estuvieron su hermana, Kim Yo-jong, que además es vicedirectora de propaganda del partido único o Jo Yong-won, nuevo miembro del Presidium del Partido de los Trabajadores desde el congreso de enero.

A su vez, Kim Jong-un y la primera dama acudieron también el jueves a una actuación musical en la capital norcoreana.

Las celebraciones del "Día del Sol" este año parecen haber recuperado cierta normalidad después de que en 2020 se vieran reducidas a causa de la pandemia.

De hecho, el líder supremo no acudió por primera vez en su mandato a Kumsusan en el "Día del Sol" de 2020, lo que disparó las conjeturas sobre su salud.

El país asegura que aún no ha detectado un solo caso de COVID-19 y ha cerrado sus fronteras a cal y canto, algo que está golpeando duramente a su ya maltrecha economía.

El aniversario llega además en un momento en el que la inteligencia militar surcoreana y estadounidense vigilan estrechamente los movimientos del ejército norcoreano ante la posibilidad de que realice un nuevo test de armas de destrucción masiva, algo que suele ser habitual en torno al "Día del Sol".

A esto se une que imágenes por satélite han detectado actividad en torno al astillero de Sinpo (costa oriental), lo que podría implicar preparativos para la prueba de un nuevo misil balístico para submarinos (SLBM) o para presentar en sociedad el nuevo submarino que Pionyang ha estado desarrollando.

Corea del Norte llevó a cabo dos test de misiles a finales de marzo en un momento marcado por la revisión de la nueva estrategia de EE.UU. para lidiar con el régimen, que no ha vuelto a sentarse a la mesa con Washington para hablar sobre desarme y relajación de sanciones desde 2019.