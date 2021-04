J&J pidió a otras farmacéuticas investigar juntas los riesgos de coágulos

Vista de dosis de la vacuna Janssen contra la covid-19 de la empresa Johnson & Johnson (J&J). EFE/Etienne Laurent/Archivo

Nueva York, 16 abr (EFE).- La empresa Johnson & Johnson (J&J) pidió en privado a las farmacéuticas que también han desarrollado una vacuna contra la covid-19 trabajar en común para estudiar los riesgos de coágulos de sangre y hablar con una sola voz sobre la seguridad del medicamento, informó este viernes el diario The Wall Street Journal (WSJ).

Según el periódico, J&J contactó con AstraZeneca, Pfizer y Moderna para unir esfuerzos después de las preocupaciones que se desataron sobre el desarrollo de trombos en algunas personas que habían recibido una dosis de la vacuna, pero Moderna y Pfizer rechazaron la oferta.

De acuerdo a "fuentes familiares con la cuestión", J&J también buscó crear una alianza informal para informar sobre los beneficios y los riesgos de recibir la vacuna.

El martes, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) encargada de aprobar las vacunas contra la covid, recomendaron suspender la administración del preparado de J&J tras detectar seis casos en mujeres de menos de 48 años de un tipo raro de trombosis cerebral, que ha dejado una fallecida y otra en estado grave.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos insistieron en la seguridad de las vacunas contra la covid-19, pese a su recomendación.

Al igual que en el caso de J&J, también se han detectado casos similares en personas vacunadas con AstraZeneca, que no se administra en Estados Unidos.

Sin embargo, no se han reportado casos de este tipo en personas que han sido inoculadas con la vacuna de Pfizer o Moderna.

Según el WSJ, los ejecutivos de Pfizer y Moderna declinaron la oferta asegurando que sus fórmulas parecían seguras y que sus nombres podrían verse empañados por la asociación con J&J.

Además, según las fuentes, consideraron que dicha colaboración supondría duplicar los esfuerzos que los reguladores y las empresas ya están haciendo para investigar posibles efectos secundarios.

Solo AstraZeneca, cuya vacuna también ha causado algunos casos de trombo, se mostró a favor de la asociación propuesta por J&J, según el medio.