Jennifer Lopez y los amores, confirmados y no, que han protagonizado su vida

16/04/2021 JENNIFER LOPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 16 (CHANCE)



Ayer conocíamos la triste noticia de la separación de Jennifer Lopez y Álex Rodríguez después de meses en continuos rumores de crisis sentimental. Ambos emitían unas declaraciones para los medios sensacionalistas afirmando que no seguían juntos y es por eso por lo que vamos a hacer un recorrido por la vida amorosa de la artista.



La cantante se ha convertido en toda una diva de los escenarios y su música se escucha, baila y disfruta en todos los lugares del mundo. Un éxito más que merecido del que Jennifer Lopez disfruta a día de hoy. Su vida amorosa, también ha sido una montaña rusa que no ha dejado de sorprendernos:



DAVID CRUZ



Jennifer tenía 15 años cuando comenzó a salir con el actor David Cruz con el que compartió diez años de su vida, sin embargo, de la noche a la mañana ambos decidieron dejarlo y todavía se desconocen las causas que motivaron a la pareja a tomar esta decisión.



WESLEY SNIPES



Se conocieron en un set de película al poco tiempo de dejarlo con David Cruz. Un noviazgo que duró apenas unos meses y que no tuvo mucha repercusión social



OJANI NOA



Jennifer Lopez estuvo locamente enamorada de Ojani Noa, el que fue su primer marido, pero como decía la Jurado 'Jamás pensaron nunca en el invierno, pero el invierno llega' y tras un año de convivencia ambos decidieron poner fin a su amor. Desde entonces, tuvieron grandes conflictos judiciales.



P. DIDYY



Siempre metida de lleno en el ámbito de la música, Jennifer Lopez estuvo con el conocido rapero y productor P.Diddy desde el año 1999, de hecho fue quien produjo el primer álbum de la artista, algo que le empezó a atraer a su público, pero que hizo que los dos tortolitos se empezaran a distanciar.



CRISS JUDD



Su segundo marido, director musical de vídeos y un hombre que se enamoró como nadie pensaba en aquellos momentos. Fue en el 2011 cuando ambos se dieron el 'Sí, quiero' pero su amor no duró más que unos meses, algo que llamó mucho la atención entre los seguidores de la cantante porque no entendía que podía haber pasado entre ellos para finalizar su matrimonio con tanta rapidez.



BEN AFFLECK



Juntos aparecen en el famoso vídeo 'Jenny from the block' y fue una de las parejas más sonadas de la cantante porque por aquel entonces, Ben Affleck era uno de los actores más perseguidos por la industria del cine. La fama y la notoriedad pública se incrementó a niveles desorbitados desde que se hizo pública su relación.



MARC ANTHONY



Sin duda, uno de los amores que más no gusta de la vida de Jennifer Lopez. Fue su tercer marido, en 2004, y es el padre de sus gemelos. Con el estuvo siete años compartiendo su vida, y aunque en un primer momento hubo rumores de que habían acabado fatal, muchas han sido las veces en las que les hemos podido ver juntos en los escenarios sin ningún tipo de reproche y disfrutando de lo que más les gusta a cada uno, la música.



CASPER SMAT



Era uno de los bailarines de la cantante y estuvo mucho tiempo en boca de los medios de comunicación hasta que él mismo confirmó lo que se llevaba tiempo diciendo. Su relación no duró más que unos meses y cuando se hizo pública sus separación no hubo interés público en saber qué es lo que había pasado.



MAKSIM CHMERKOVSKIY



Nunca se llegó a confirmar de manera oficial, pero los rumores se quedaron ahí. Era un compañero de baile y parece ser que entre coreografía y ritmo musical saltaron las chispas del amor.



DRAKE



Sin duda, otra de las supuestas aventuras que habría tenido la artista en su vida. El cantante y Jennifer Lopez fueron fotografiados de manera muy comprometida y ninguno de los dos quiso confirmar nada, aunque ya saben lo que dice, una imagen, vale más que mil palabras.