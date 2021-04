Irán.- Irán confirma que ha obtenido un primer lote de uranio enriquecido al 60%

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irán han confirmado este viernes que el país ha obtenido un primer lote de uranio enriquecido al 60 por ciento, días después de afirmar que procedería a ello en respuesta al incidente del 11 de abril, achacado por Teherán a "terrorismo nuclear" por parte de Israel.



El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha subrayado a través de su cuenta en la red social Twitter que "jóvenes y píos científicos iraníes han sido capaces de obtener uranio enriquecido al 60 por ciento".



"Felicitamos al valiente pueblo del Irán islámico por este éxito. La voluntad del pueblo iraní es milagrosa y acabará con cualquier conspiración", ha señalado.



El anuncio de Qalibaf ha llegado un día después de que el presidente iraní, Hasán Rohani, indicara que el país puede enriquecer uranio al 90 por ciento, si bien recalcara que Teherán no busca desarrollar armas nucleares, tras las críticas internacionales a su decisión.



"Las preocupaciones planteadas por Estados Unidos y la percepción de que el enriquecimiento al 60 por ciento implica avanzar hacia el 90 por ciento no están sustentadas", valoró, antes de hacer hincapié en que Teherán "puede enriquecer al 90 por ciento si así lo elige".



El propio Rohani defendió el miércoles la decisión de comenzar enriquecer uranio al 60 por ciento y dijo que Irán no se puede quedar parado frente al "terrorismo nuclear" del que estaría siendo víctima. Asimismo, pidió que Estados Unidos retire las sanciones y vuelva al acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó de forma unilateral en 2018.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, Teherán ha defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.